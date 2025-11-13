Новий Nissan Navara — це більше, ніж просто Mitsubishi L200 під прикриттям

Попри спорідненість із L200 (Triton), Nissan запевняє, що Navara отримала повністю індивідуальну підвіску, перероблену передню частину та специфічні налаштування для місцевих умов. У розробці компанії допомагала австралійська інженерна фірма Premcar — творець позашляхових версій Navara Warrior та Patrol Warrior, зазначає Carscoops.

Створений для суворих умов

За словами Тіма Девіса, старшого менеджера Nissan Australia, випробування нової Navara були “жорстокими” — пікап тестували з повним навантаженням, буксируванням причепів і в екстремальних умовах австралійської пустелі.

“Ми не можемо просто взяти транспортний засіб з іншого ринку. Його потрібно адаптувати — адже умови тут абсолютно унікальні”, — зазначив Девіс.

Унікальний дизайн і характер

Хоча центральна частина кузова нагадує Mitsubishi Triton, передок повністю новий: розділені LED-фари, масивна решітка радіатора і змінені задні ліхтарі додають пікапу самобутності.

Конкуренція та ринки

Новий Navara з’явиться в Австралії та Новій Зеландії у першій половині 2026 року. На різних ринках пікап отримає різні версії — електрифікований Frontier Pro у Китаї, оновлений Frontier у США та оновлену Navara для Латинської Америки. Серед конкурентів — Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 та Kia Tasman.