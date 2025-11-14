Nissan Pathfinder 2026 получил "невидимый капот" и заметно обновился снаружи и внутри

Как пишет Motor1, модель получила измененные передний и задний бамперы, новую атласную символику и оттенок кузова Baltic Teal. В старших комплектациях появились черные рейлинги на крыше. В салоне обновлена передняя панель - добавлено тиснение “PATHFINDER” и увеличен центральный экран.

Топ-версии получили новую стеганую обшивку и декоративные вставки под дерево, а также свежий дизайн 20-дюймовых колес. Главное технологическое изменение - появление 12,3-дюймового сенсорного дисплея во всех комплектациях, наконец с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. С комплектации SL доступна и цифровая панель приборов аналогичного размера.

Новое 15-ваттное беспроводное зарядное устройство стало мощнее и получило собственное охлаждение и магнитное фиксирование смартфона. Система камер HD Intelligent Around View Monitor тоже стала функциональнее: теперь она обеспечивает 180-градусный фронтальный обзор и режим "невидимого капота", что помогает уверенно маневрировать в гаражах, возле бордюров или на неровностях.

Под капотом остался знакомый 3,5-литровый V6 мощностью 288 л.с., который работает вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой. Буксировочная способность в наиболее способных комплектациях не изменилась и составляет 2720 кг. Система полного привода с семью режимами работы также переходит без изменений.

Версия Rock Creek возвращается как наиболее “приключенческий” вариант в линейке. Для модели доступен новый пакет Rock Creek Premium, добавляющий больше комфорта, включая панорамную крышу и подогрев руля.

Обновленный Nissan Pathfinder 2026 года появится у дилеров в начале 2026-го. Несмотря на ощутимо современные обновления, модели придется непросто - в следующем году на рынок выходят полностью новые Kia Telluride и Hyundai Palisade, которые уже давно являются одними из самых популярных в сегменте.