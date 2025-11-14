Укр
Nissan Pathfinder 2026 отримав "невидимий капот" і помітно оновився зовні та всередині

Nissan представив оновлений Pathfinder 2026 року, який отримав сучасні технології, свіжі рішення в дизайні та кілька справді корисних нововведень. Серед них — функція "невидимого капота", яка дозволяє бачити простір під передньою частиною авто завдяки оновленій камері.
Nissan Pathfinder 2026

Як пише Motor1, модель отримала змінені передній і задній бампери, нову атласну символіку та відтінок кузова Baltic Teal. У старших комплектаціях з’явилися чорні рейлінги на даху. У салоні оновлено передню панель — додано тиснення “PATHFINDER” та збільшено центральний екран.

Читайте також: Новий Nissan Juke помітили в камуфляжі — тепер він електричний і схожий на Ford Puma

Топ-версії отримали нову стьобану обшивку та декоративні вставки під дерево, а також свіжий дизайн 20-дюймових коліс. Головна технологічна зміна — поява 12,3-дюймового сенсорного дисплея в усіх комплектаціях, нарешті з підтримкою бездротових Apple CarPlay й Android Auto. З комплектації SL доступна й цифрова панель приладів аналогічного розміру.

Новий 15-ватний бездротовий зарядний пристрій став потужнішим і отримав власне охолодження та магнітне фіксування смартфона. Система камер HD Intelligent Around View Monitor теж стала функціональнішою: тепер вона забезпечує 180-градусний фронтальний огляд і режим «невидимого капота», що допомагає впевнено маневрувати в гаражах, біля бордюрів або на нерівностях.

Також цікаво: Новий Nissan Navara — це більше, ніж просто Mitsubishi L200 під прикриттям

Під капотом залишився знайомий 3,5-літровий V6 потужністю 288 к.с., який працює разом із 9-ступінчастою автоматичною коробкою. Буксирувальна здатність у найбільш здатних комплектаціях не змінилася й становить 2720 кг. Система повного приводу із сімома режимами роботи також переходить без змін.

Версія Rock Creek повертається як найбільш “пригодницький” варіант у лінійці. Для моделі доступний новий пакет Rock Creek Premium, що додає більше комфорту, включаючи панорамний дах і підігрів керма.

Читайте також: Nissan та Mercedes-Benz закриють свій спільний завод

Оновлений Nissan Pathfinder 2026 року з’явиться у дилерів на початку 2026-го. Попри відчутно сучасні оновлення, моделі доведеться непросто — наступного року на ринок виходять повністю нові Kia Telluride та Hyundai Palisade, які вже давно є одними з найпопулярніших у сегменті.

