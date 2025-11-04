Nissan та Mercedes-Benz закриють свій спільний завод

Як пише Motor1, підприємство було створене у 2015 році, коли дві компанії підписали угоду про спільні інвестиції в розмірі 1 мільярда доларів. Виробництво стартувало у 2017 році з моделей Infiniti QX50 та QX55, а через рік на конвеєрі з’явився Mercedes-Benz A-Class. У 2019 році до нього приєднався GLB, однак A-Class зняли з виробництва вже у 2020-му.

Як повідомив журналістам представник Nissan Браян Брокман, виробництво QX50 та QX55 припиниться наприкінці жовтня. Водночс речник Mercedes-Benz уточнив, що останній GLB зійде покине конвеєр у травні 2026 року, після чого, ймовірно, завод буде остаточно закрито. Завод в Агуаскальєнтесі стане третім із семи, які Nissan планує ліквідувати, скорочуючи витрати та оптимізуючи виробничі потужності.

Така ж доля чекає підприємства в Оппамі (Японія) та Куернаваку (Мексика). Також компанія закриє дизайн-студії у Сан-Дієго (США) та Сан-Паулу (Бразилія). Окрім цього, Nissan зменшить кількість працівників на 20 000 осіб, скоротить кількість платформ із 13 до 7, а річне виробництво — з понад 3,5 до 2,5 мільйона автомобілів.

Infiniti QX55

Згідно з планом, складність конструкцій має знизитися до 70%, що дозволить суттєво зменшити витрати. Внутрішня робоча група компанії вже визначила понад 4000 ідей для економії, з яких 1600 визнані реалістичними. Серед них — навіть дрібні рішення на кшталт зменшення кількості підголівників у салоні.

Попри закриття спільного виробництва, Infiniti вже готує QX60 як наступника QX50, а новий QX65, натхненний концептом QX65 Monograph, замінить QX55 у 2026 році. Mercedes-Benz продовжить розвиток GLB, який у наступному поколінні отримає як двигуни внутрішнього згоряння, так і повністю електричну версію, створену на базі нового CLA. Попри скорочення, японський автовиробник планує нову хвилю моделей. Nissan уже представив оновлені Leaf і Sentra, а також мінівен Elgrand нового покоління.

Крім того, у Китаї з’являться два нові седани — N6 та Teana, а в США дебютує гібридний пікап Frontier Plug-in Hybrid. Також у планах — новий задньопривідний Skyline та повернення позашляховика Xterra у 2028 році. Попри масштабні скорочення, Nissan сподівається, що ці кроки дозволять компанії відновити прибутковість і стабільність у найближчі роки.