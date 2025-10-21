Новий електричний Mercedes-Benz GLC вже доступний для замовлення: яка ціна

Новий GLC 400 4MATIC поєднує звичну універсальність і комфорт із передовою електрифікацією. Потужність — 360 кВт (489 к.с.), запас ходу — до 715 км, а завдяки 800-вольтовій архітектурі заряд на 303 км можна отримати всього за 10 хвилин. Середнє споживання енергії становить лише 14,9–18,9 кВт-год/100 км, що ставить модель у найвищий клас енергоефективності.

Зовнішність нового GLC поєднує знайомі риси з новою фірмовою решіткою радіатора Mercedes-Benz — анімованою, підсвіченою та хромованою. Вона стала не лише дизайнерським акцентом, а й символом нового етапу бренду: поєднання інновацій та відчуття “Ласкаво просимо додому”.

Простір, комфорт і технології

Порівняно з попереднім поколінням, колісна база збільшилася на 84 мм, що дало більше місця для пасажирів — до +47 мм для ніг і +17 мм для голови ззаду. Об’єм багажника зріс до 570 літрів, а зі складеними задніми сидіннями до 1740 літрів. Також є додатковий передній багажник на 128 літрів.

Для підвищення комфорту Mercedes-Benz оснастив GLC пневматичною підвіскою AIRMATIC і керуванням задньою віссю з кутом повороту до 4,5 градуса. У стандартному оснащенні — система DISTRONIC, розширений набір асистентів водія (до 10 камер і 12 ультразвукових датчиків) та оновлення по повітрю.

Інтер’єр нового покоління

Салон GLC — це симбіоз цифрових технологій і розкоші. У центрі уваги — гіперекран MBUX HYPERSCREEN діагоналлю 39,1 дюйма, який об’єднує три дисплеї в одну панель. Атмосферне підсвічування, панорамний дах SKY CONTROL із перемиканням сегментів та нова система MB.OS створюють унікальне відчуття преміальності. Вперше Mercedes-Benz пропонує пакет Vegan Package, який включає розкішні штучні матеріали без використання продуктів тваринного походження.

Оснащення та варіанти

Навіть базова версія оснащена за мірками сегмента щедро: 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду, бездротова зарядка смартфонів, панорамний дах, акустика Burmester 3D, та адаптивне світло. Для покупців доступні пакети Advanced Plus, Premium і Premium Plus, а також спортивні версії AMG Line й AMG Line Plus з 20–21-дюймовими колесами, анімованим підсвічуванням при вході та червоними ременями безпеки.

“GLC роками був найпопулярнішою моделлю Mercedes-Benz у світі. З новим електричним GLC ми продовжуємо цю історію успіху, пропонуючи модель, яка поєднує повсякденну практичність, великий запас ходу та культовий дизайн. Ми прагнемо зробити електромобільність доступною за ціною, порівнянною з моделями із ДВЗ”, — зазначив Матіас Гайзен, член правління Mercedes-Benz Group AG, відповідальний за продажі та маркетинг.