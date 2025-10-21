Новый электрический Mercedes-Benz GLC уже доступен для заказа: какая цена

Новый GLC 400 4MATIC сочетает привычную универсальность и комфорт с передовой электрификацией. Мощность - 360 кВт (489 л.с.), запас хода - до 715 км, а благодаря 800-вольтовой архитектуре заряд на 303 км можно получить всего за 10 минут. Среднее потребление энергии составляет всего 14,9–18,9 кВт-ч/100 км, что ставит модель в самый высокий класс энергоэффективности.

Внешность нового GLC сочетает знакомые черты с новой фирменной решеткой радиатора Mercedes-Benz - анимированной, подсвеченной и хромированной. Она стала не только дизайнерским акцентом, но и символом нового этапа бренда: сочетание инноваций и ощущение “Добро пожаловать домой”.

Пространство, комфорт и технологии

По сравнению с предыдущим поколением, колесная база увеличилась на 84 мм, что дало больше места для пассажиров - до +47 мм для ног и +17 мм для головы сзади. Объем багажника вырос до 570 литров, а со сложенными задними сиденьями до 1740 литров. Также есть дополнительный передний багажник на 128 литров.

Для повышения комфорта Mercedes-Benz оснастил GLC пневматической подвеской AIRMATIC и управлением задней осью с углом поворота до 4,5 градуса. В стандартном оснащении - система DISTRONIC, расширенный набор ассистентов водителя (до 10 камер и 12 ультразвуковых датчиков) и обновление по воздуху.

Интерьер нового поколения

Салон GLC - это симбиоз цифровых технологий и роскоши. В центре внимания - гиперэкран MBUX HYPERSCREEN диагональю 39,1 дюйма, который объединяет три дисплея в одну панель. Атмосферная подсветка, панорамная крыша SKY CONTROL с переключением сегментов и новая система MB.OS создают уникальное ощущение премиальности. Впервые Mercedes-Benz предлагает пакет Vegan Package, который включает роскошные искусственные материалы без использования продуктов животного происхождения.

Оснащение и варианты

Даже базовая версия оснащена по меркам сегмента щедро: 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида, беспроводная зарядка смартфонов, панорамная крыша, акустика Burmester 3D, и адаптивный свет. Для покупателей доступны пакеты Advanced Plus, Premium и Premium Plus, а также спортивные версии AMG Line и AMG Line Plus с 20–21-дюймовыми колесами, анимированной подсветкой при входе и красными ремнями безопасности.

“GLC годами был самой популярной моделью Mercedes-Benz в мире. С новым электрическим GLC мы продолжаем эту историю успеха, предлагая модель, которая сочетает повседневную практичность, большой запас хода и культовый дизайн. Мы стремимся сделать электромобильность доступной по цене, сравнимой с моделями с ДВС”, - отметил Матиас Гайзен, член правления Mercedes-Benz Group AG, ответственный за продажи и маркетинг.