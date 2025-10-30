Міневен Nissan Elgrand: японська розкіш на чотирьох колесах

Прем’єра четвертого покоління Nissan Elgrand відбулася в Японії — про це повідомляє Car and Driver. Новий мінівен отримає старт продажів улітку 2026 року, і вже зрозуміло: це буде одна з найрозкішніших моделей бренду.

Футуристичний вигляд у стилі Hyper Tourer

Дизайн нового Elgrand натхненний концептом Nissan Hyper Tourer 2023 року. Передня частина вражає сіткою з десятків світлодіодних пікселів — ефектна, майже космічна оптика займає більшу частину фасаду. Ззаду — суцільна LED-смуга, яка створює відчуття технологічності та монолітності кузова.

Elgrand завжди був «обличчям» японського уявлення про бізнес-клас на колесах. Тепер це втілення футуризму в практичній оболонці — і водночас родинний мікроавтобус преміум-рівня.

Інтер’єр, де комфорт — понад усе

Всередині — повний редизайн. Двоколірна шкіра, масивна центральна консоль, класичні кнопки (а не суцільний сенсорний хаос) і — головне — другий ряд із кріслом Zero Gravity. Це ті самі комфортні сидіння, які Nissan розробив для зменшення втоми під час тривалих поїздок.

У салоні встановлено дві 14,3-дюймові панелі, а за доплату — 22-динамічну аудіосистему Bose, навіть із динаміками в підголівниках. Це не просто транспорт — це окрема лаунж-зона, здатна замінити бізнес-кабінет.

Електричний повний привід e-4ORCE

Під капотом — оновлена система e-4ORCE, яку вже знайомі власники електрокросоверів Nissan Ariya. Вона використовує електромотори на обох осях для ідеального розподілу тяги. Компанія заявляє, що система мінімізує нахили кузова під час прискорення й гальмування — отже, пасажири майже не відчувають інерції.

Хоча технічних характеристик поки не розкрили, можна очікувати гібридну або повністю електричну силову установку.

Для японців — і лише для них

Як і попередні покоління, новий Elgrand не продаватиметься у США та Європі. Це ще один приклад так званих forbidden fruits — розкішних японських моделей, які залишаються мрією для решти світу.

Та якщо судити з дизайну й рівня оснащення, цей мінівен цілком здатен скласти конкуренцію Toyota Alphard чи Lexus LM навіть у топових версіях.

Підсумок

Nissan Elgrand четвертого покоління — це суміш хай-теку, розкоші та японської педантичності. Зовні — шоукар, усередині — лаунж, на ходу — тиша та стабільність. І хоча українським водіям він, найімовірніше, не дістанеться офіційно, модель точно вплине на майбутній стиль мінівенів Nissan по всьому світу.