Минивэн Nissan Elgrand: японская роскошь на четырех колесах

Премьера четвертого поколения Nissan Elgrand состоялась в Японии - об этом сообщает Car and Driver. Новый минивэн получит старт продаж летом 2026 года, и уже понятно: это будет одна из самых роскошных моделей бренда.

Футуристический вид в стиле Hyper Tourer

Дизайн нового Elgrand вдохновлен концептом Nissan Hyper Tourer 2023 года. Передняя часть поражает сеткой из десятков светодиодных пикселей - эффектная, почти космическая оптика занимает большую часть фасада. Сзади - сплошная LED-полоса, которая создает ощущение технологичности и монолитности кузова.

Elgrand всегда был "лицом" японского представления о бизнес-классе на колесах. Теперь это воплощение футуризма в практичной оболочке - и одновременно семейный микроавтобус премиум-уровня.

Интерьер, где комфорт - превыше всего

Внутри - полный редизайн. Двухцветная кожа, массивная центральная консоль, классические кнопки (а не сплошной сенсорный хаос) и - главное - второй ряд с креслом Zero Gravity. Это те самые комфортные сиденья, которые Nissan разработал для уменьшения усталости во время длительных поездок.

В салоне установлены две 14,3-дюймовые панели, а за доплату - 22-динамическую аудиосистему Bose, даже с динамиками в подголовниках. Это не просто транспорт - это отдельная лаунж-зона, способная заменить бизнес-кабинет.

Электрический полный привод e-4ORCE

Под капотом - обновленная система e-4ORCE, с которой уже знакомы владельцы электрокроссоверов Nissan Ariya. Она использует электромоторы на обеих осях для идеального распределения тяги. Компания заявляет, что система минимизирует наклоны кузова при ускорении и торможении - следовательно, пассажиры почти не чувствуют инерции.

Хотя технических характеристик пока не раскрыли, можно ожидать гибридную или полностью электрическую силовую установку.

Для японцев - и только для них

Как и предыдущие поколения, новый Elgrand не будет продаваться в США и Европе. Это еще один пример так называемых forbidden fruits - роскошных японских моделей, которые остаются мечтой для остального мира.

Но если судить по дизайну и уровню оснащения, этот минивэн вполне способен составить конкуренцию Toyota Alphard или Lexus LM даже в топовых версиях.

Итог

Nissan Elgrand четвертого поколения - это смесь хай-тека, роскоши и японской педантичности. Внешне - шоукар, внутри - лаунж, на ходу - тишина и стабильность. И хотя украинским водителям он, скорее всего, не достанется официально, модель точно повлияет на будущий стиль минивэнов Nissan по всему миру.