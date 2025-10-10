Nissan обновил электрический кроссовер Ariya: фото

Nissan представил обновленную версию электрического кроссовера Ariya в преддверии выставки Japan Mobility Show 2025, которая пройдет в Токио с 31 октября по 9 ноября. Вместе с модернизированной Ariya японский производитель покажет новое поколение гибридного минивэна Elgrand, а также ряд концептов и новых моделей для разных рынков.

Новый дизайн без решетки

После трех лет на рынке электрический кроссовер Nissan Ariya получил заметное обновление. Больше всего изменилась передняя часть кузова - теперь она имеет более чистый, более современный вид без традиционной решетки радиатора.

Светодиодные фары вдохновлены моделью Leaf, а бампер упрощен: исчезли боковые воздухозаборники и противотуманные фонари, что придало авто лаконичности. В профиле модель осталась узнаваемой, но она получила новые пятиспицевые диски и обновленный оттенок кузова. Задняя часть, по словам представителей Nissan, претерпела лишь точечных обновлений.

Технологические обновления: Google, V2L и комфорт

Важной новацией стала информационно-развлекательная система на базе Google, которая теперь поддерживает Google Assistant, Google Maps и магазин приложений Google Play. Это делает взаимодействие с авто еще более удобным - без необходимости в смартфоне. Также Ariya получила функцию Vehicle-to-Load (V2L), что позволяет использовать батарею электромобиля для питания внешних устройств - от ноутбуков до бытовой техники во время путешествий или отключений электричества.

Еще одно важное изменение - обновленная подвеска, адаптирована к особенностям японских дорог. Производитель обещает более плавное управление, улучшенную стабильность и более высокий уровень комфорта. Пока что Nissan не сообщил об изменениях в силовых установках или емкости батарей, однако ожидается, что технические параметры останутся близкими к нынешним - до 394 км запаса хода (WLTP) и мощность до 306 л.с. в версии с двумя электромоторами.

Ariya продолжает оставаться “глобальным игроком”

Несмотря на слухи о возможном снятии Ariya с продаж в США после 2025 года, модель остается ключевой для японского рынка. Обновленная версия поступит в салоны Японии до конца текущего финансового года, а дальнейшие планы по экспорту пока не раскрываются.

Новый Elgrand: гибридная альтернатива для больших семей

Наряду с Ariya дебютирует новый Nissan Elgrand четвертого поколения - минивэн с гибридной системой e-Power третьего поколения. Она сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий как генератор, и электродвигатели, которые вращают колеса. Такой подход обеспечивает тихую работу, плавный разгон и высокую эффективность, ставя модель в прямую конкуренцию с Toyota Alphard.

Дизайн Elgrand вдохновлен концептом Hyper Tourer, получил пиксельные фары, скрытую решетку радиатора и раздвижные двери. В салоне обещают улучшенную шумоизоляцию, новые материалы отделки и современные системы помощи водителю. Запуск Elgrand на рынок запланирован на 2026 год, а также Nissan покажет прототип автономного сервиса перевозок на базе минивэна Serena, который уже в этом ноябре начнет тестирование в Йокогаме.

Другие премьеры

На стенде Nissan также появятся: