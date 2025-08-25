Водители Nissan подали в суд из-за внезапно выходящих из строя турбодвигателей

Инженеры Nissan и Infiniti были одними из первых, кто внедрил в серийные двигатели систему переменного сжатия, что придает мотору лучшей производительности и эффективности. Однако то, что когда-то рекламировалось как инновация, теперь стало предметом нового коллективного иска, пишет Carscoops.

В нем владельцы утверждают, что двигатели могут резко выйти из строя. Сообщается, что моторы имеют неравномерные обороты на холостом ходу, глохнут, выдают гул и цокот, или теряют мощность на ходу. Владельцы считают, что Nissan знала об этих проблемах, но ничего не сделала.

В иске упоминаются четыре истца. Одним из них является Деннис Беккер. 30 марта 2024 года он приобрел новый Rogue 2023 года выпуска в Шарлотте, штат Флорида, но после того, как проехал только 252, загорелся индикатор “Check Engine”. Он говорит, что автомобиль остановился и его нельзя было запустить.

Дилер заменил аккумулятор и прошивку модуля управления двигателем, но через месяц проблема появилась снова. В иске другие владельцы утверждают, что компания Nissan отрицала существование дефекта, а также заставляла клиентов самостоятельно покрывать расходы на диагностику и ремонт.

Иск касается Nissan Rogue 2021-2023 годов выпуска, Nissan Altima 2019-2023 годов выпуска и Infiniti QX50 2019-2023 годов выпуска. В нем также утверждается, что недавний отзыв, опубликованный автопроизводителем из-за его турбодвигателей с переменной компрессией, привел к неадекватному ремонту, который для большинства владельцев “сводится лишь к нескольким заменам масла” в двигателе и трансмиссии.