Водії Nissan подали до суду через турбодвигуни, що раптово виходять з ладу

Інженери Nissan та Infiniti були одними з перших, хто впровадив в серійні двигуни систему змінного стиснення, що надає мотору кращої продуктивності та ефективності. Однак те, що колись рекламувалося як інновація, тепер стало предметом нового колективного позову, пише Carscoops.

Читайте також: Новий Nissan Leaf виявився дешевшим за попередника та конкурентів

В ньому власники стверджують, що двигуни можуть різко вийти з ладу. Повідомляється, що мотори мають нерівномірні оберти на холостому ходу, глохнуть, видають гул та цокіт, або втрачають потужність на ходу. Власники вважають, що Nissan знала про ці проблеми, але нічого не зробила.

У позові згадуються чотири позивачі. Одним з них є Денніс Беккер. 30 березня 2024 року він придбав новий Rogue 2023 року випуску у Шарлотті, штат Флорида, але після того, як проїхав лише 252, загорівся індикатор “Check Engine”. Він каже, що автомобіль зупинився і його не можна було запустити.

Дилер замінив акумулятор та прошивку модуля керування двигуном, але за місяць проблема з’явилась знову. У позові інші власники стверджують, що компанія Nissan заперечувала існування дефекту, а також змушувала клієнтів самостійно покривати витрати на діагностику та ремонт.

Також цікаво: 10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг

Позов стосується Nissan Rogue 2021-2023 років випуску, Nissan Altima 2019-2023 років випуску та Infiniti QX50 2019-2023 років випуску. У ньому також стверджується, що нещодавнє відкликання, опубліковане автовиробником через його турбодвигуни зі змінною компресією, призвело до неадекватного ремонту, який для більшості власників “зводиться лише до кількох замін оливи” у двигуні та трансмісії.