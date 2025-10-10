Nissan оновив електричний кросовер Ariya: фото

Nissan представив оновлену версію електричного кросовера Ariya напередодні виставки Japan Mobility Show 2025, яка проходитиме в Токіо з 31 жовтня по 9 листопада. Разом із модернізованою Ariya японський виробник покаже нове покоління гібридного мінівена Elgrand, а також низку концептів і нових моделей для різних ринків.

Читайте також: Нові пікапи Nissan Navara зміцнили мобільність спецпідрозділу ГУР

Новий дизайн без решітки

Після трьох років на ринку електричний кросовер Nissan Ariya отримав помітне оновлення. Найбільше змінилася передня частина кузова — тепер вона має чистіший, більш сучасний вигляд без традиційної решітки радіатора.

Світлодіодні фари натхнені моделлю Leaf, а бампер спрощено: зникли бокові повітрозабірники та протитуманні ліхтарі, що надало авто лаконічності. У профілі модель залишилася впізнаваною, але вона отримала нові п’ятиспицеві диски та оновлений відтінок кузова. Задня частина, за словами представників Nissan, зазнала лише точкових оновлень.

Технологічні оновлення: Google, V2L і комфорт

Важливою новацією стала інформаційно-розважальна система на базі Google, яка тепер підтримує Google Assistant, Google Maps та магазин застосунків Google Play. Це робить взаємодію з авто ще зручнішою — без потреби у смартфоні. Також Ariya отримала функцію Vehicle-to-Load (V2L), що дозволяє використовувати батарею електромобіля для живлення зовнішніх пристроїв — від ноутбуків до побутової техніки під час подорожей чи відключень електрики.

Також цікаво: Nissan 370Z “переодягнули” в Aston Martin: фото

Ще одна важлива зміна — оновлена підвіска, адаптована до особливостей японських доріг. Виробник обіцяє плавніше керування, покращену стабільність і вищий рівень комфорту. Поки що Nissan не повідомив про зміни в силових установках або ємності батарей, однак очікується, що технічні параметри залишаться близькими до нинішніх — до 394 км запасу ходу (WLTP) і потужність до 306 к.с. у версії з двома електромоторами.

Ariya і далі залишається “глобальним гравцем”

Попри чутки про можливе зняття Ariya з продажів у США після 2025 року, модель залишається ключовою для японського ринку. Оновлена версія надійде в салони Японії до кінця поточного фінансового року, а подальші плани щодо експорту поки не розкриваються.

Новий Elgrand: гібридна альтернатива для великих родин

Поряд з Ariya дебютує новий Nissan Elgrand четвертого покоління — мінівен із гібридною системою e-Power третього покоління. Вона поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун, що працює як генератор, та електродвигуни, які обертають колеса. Такий підхід забезпечує тиху роботу, плавний розгін і високу ефективність, ставлячи модель у пряму конкуренцію з Toyota Alphard.

Дизайн Elgrand натхненний концептом Hyper Tourer, отримав піксельні фари, приховану решітку радіатора та розсувні двері. У салоні обіцяють поліпшену шумоізоляцію, нові матеріали оздоблення й сучасні системи допомоги водієві. Запуск Elgrand на ринок заплановано на 2026 рік, а також Nissan покаже прототип автономного сервісу перевезень на базі мінівена Serena, який уже цього листопада почне тестування в Йокогамі.

Читайте також: Водії Nissan подали до суду через турбодвигуни, що раптово виходять з ладу

Інші прем’єри

На стенді Nissan також з’являться: