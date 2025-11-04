Nissan и Mercedes-Benz закроют свой совместный завод

Как пишет Motor1, предприятие было создано в 2015 году, когда две компании подписали соглашение о совместных инвестициях в размере 1 миллиарда долларов. Производство стартовало в 2017 году с моделей Infiniti QX50 и QX55, а через год на конвейере появился Mercedes-Benz A-Class. В 2019 году к нему присоединился GLB, однако A-Class сняли с производства уже в 2020-м.

Как сообщил журналистам представитель Nissan Брайан Брокман, производство QX50 и QX55 прекратится в конце октября. В то же время представитель Mercedes-Benz уточнил, что последний GLB сойдет покинет конвейер в мае 2026 года, после чего, вероятно, завод будет окончательно закрыт. Завод в Агуаскальентесе станет третьим из семи, которые Nissan планирует ликвидировать, сокращая расходы и оптимизируя производственные мощности.

Такая же судьба ждет предприятия в Оппаме (Япония) и Куэрнаваку (Мексика). Также компания закроет дизайн-студии в Сан-Диего (США) и Сан-Паулу (Бразилия). Кроме этого, Nissan уменьшит количество работников на 20 000 человек, сократит количество платформ с 13 до 7, а годовое производство - с более 3,5 до 2,5 миллиона автомобилей.

Infiniti QX55

Согласно плану, сложность конструкций должна снизиться до 70%, что позволит существенно снизить затраты. Внутренняя рабочая группа компании уже определила более 4000 идей для экономии, из которых 1600 признаны реалистичными. Среди них - даже мелкие решения вроде уменьшения количества подголовников в салоне.

Несмотря на закрытие совместного производства, Infiniti уже готовит QX60 как преемника QX50, а новый QX65, вдохновленный концептом QX65 Monograph, заменит QX55 в 2026 году. Mercedes-Benz продолжит развитие GLB, который в следующем поколении получит как двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрическую версию, созданную на базе нового CLA. Несмотря на сокращение, японский автопроизводитель планирует новую волну моделей. Nissan уже представил обновленные Leaf и Sentra, а также минивэн Elgrand нового поколения.

Кроме того, в Китае появятся два новых седана - N6 и Teana, а в США дебютирует гибридный пикап Frontier Plug-in Hybrid. Также в планах - новый заднеприводный Skyline и возвращение внедорожника Xterra в 2028 году. Несмотря на масштабные сокращения, Nissan надеется, что эти шаги позволят компании восстановить прибыльность и стабильность в ближайшие годы.