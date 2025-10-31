Новый пикап Nissan Frontier Pro стоит всего $25 000

Для сравнения, нынешний Nissan Frontier в США стартует с отметки $32 150, не учитывая налогов и сборов. отмечает Carscoops. А вот китайская версия за $25 тысяч имеет не только современный дизайн и цифровую панель, но и широкую линейку двигателей - бензиновый, дизельный и PHEV (плагин-гибрид). Правда, базовая версия модели оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF и полным приводом BorgWarner Mlock.

Зато дизельная версия получила 2,3-литровый двигатель, а топовый плагин-гибридный вариант является самым мощным в линейке, ведь использует 1,5-литровый турбодвигатель и электромотором суммарной мощностью более 410 лошадиных сил. Автопроизводитель декларирует, что PHEV может проехать до 135 км только на электротяге.

Внешность Frontier Pro - это микс ретро-футуризма и современных внедорожных акцентов. PHEV-версия выделяется сегментированной LED-панелью между фарами и декоративной вставкой в цвете кузова. Салон можно охарактеризовать как цифровой и минималистичный: 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа, LCD-приборная панель, электронный селектор передач и просторная компоновка с качественными материалами.

Кроме того, колесная база 3300 мм делает пикап длиннее американской короткой версии Frontier, обеспечивая больше места в салоне. Nissan уже подтвердил, что Frontier Pro станет экспортной моделью, ориентированной на мировые рынки, тогда как китайская версия останется только для внутреннего рынка.