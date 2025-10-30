Nissan показал устройство, способное заряжать электромобили от солнца: фото

Как пишет Carscoops, Nissan использовал выставку Japan Mobility Show, чтобы показать, как будет выглядеть будущее городской мобильности - умный модуль Ao-Solar Extender, создан для компактного электрокара Nissan Sakura.

Солнечная коробка на крыше

Устройство имеет форму коробки, устанавливаемой на крышу автомобиля. Сверху расположена солнечная панель мощностью 300 Вт, а во время стоянки из передней части выдвигается дополнительная секция на 200 Вт. В развернутом положении система генерирует до 500 Вт чистой энергии, которую можно использовать для зарядки аккумулятора.

Nissan подсчитал, что Ao-Solar Extender способен добавить до 3000 км пробега в год, в зависимости от интенсивности солнечного света. Это означает, что для некоторых владельцев Sakura внешняя зарядка может вообще стать ненужной.

Зарядка и тень одновременно

Когда панель развернута, она не только собирает энергию, но и выполняет роль солнцезащитного козырька - помогает сохранить прохладу в салоне, уменьшая нагрузку на кондиционер. Это двойная экономия - как на электроэнергии, так и на запасе хода.

Дополнительный источник питания

В лучших традициях японского подхода к практичности, Ao-Solar Extender может служить резервным источником питания во время чрезвычайных ситуаций, поскольку позволяет питать бытовые приборы или электронику просто от энергии, накопленной под солнцем.

Таким образом, Nissan не только делает свои электромобили еще более эффективными, но и показывает, как солнечная энергия может стать частью повседневной жизни без компромиссов в удобстве.