Nissan показав пристрій, здатний заряджати електромобілі від сонця: фото

Як пише Carscoops, Nissan використав виставку Japan Mobility Show, щоб показати, як виглядатиме майбутнє міської мобільності — розумний модуль Ao-Solar Extender, створений для компактного електрокара Nissan Sakura.

Сонячна коробка на даху

Пристрій має форму коробки, що встановлюється на дах автомобіля. Зверху розташована сонячна панель потужністю 300 Вт, а під час стоянки з передньої частини висувається додаткова секція на 200 Вт. У розгорнутому положенні система генерує до 500 Вт чистої енергії, яку можна використовувати для заряджання акумулятора.

Nissan підрахував, що Ao-Solar Extender здатен додати до 3000 км пробігу на рік, залежно від інтенсивності сонячного світла. Це означає, що для деяких власників Sakura зовнішня зарядка може взагалі стати непотрібною.

Зарядка і тінь одночасно

Коли панель розгорнута, вона не лише збирає енергію, а й виконує роль сонцезахисного козирка — допомагає зберегти прохолоду в салоні, зменшуючи навантаження на кондиціонер. Це подвійна економія — як на електроенергії, так і на запасі ходу.

Додаткове джерело живлення

У найкращих традиціях японського підходу до практичності, Ao-Solar Extender може слугувати резервним джерелом живлення під час надзвичайних ситуацій, оскільки дозволяє живити побутові прилади або електроніку просто від енергії, накопиченої під сонцем.

Таким чином, Nissan не лише робить свої електромобілі ще ефективнішими, а й показує, як сонячна енергія може стати частиною повсякденного життя без жодних компромісів у зручності.