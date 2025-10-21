Новий пікап Nissan незабаром дебютує в Китаї й пропонуватиметься по всьому світу

Як повідомляє CarNewsChina, серія Frontier Pro включатиме як традиційні бензинові, так і гібридні версії з підзарядкою від мережі. Попередні замовлення вже відкриті: до 29 жовтня покупці можуть зарезервувати авто, внісши символічну заставу у розмірі 199 юанів (приблизно $28). Офіційна прем’єра моделі відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.

Новий дизайн і технології

Візуально Frontier Pro PHEV вирізняється від стандартної моделі з ДВЗ. Гібридна версія отримала оновлену передню частину з безперервною LED-смужкою денних вогнів і фірмовою решіткою V-Motion. Фари мають вертикальну архітектуру, натхненну міцною рамною конструкцією, а логотип Nissan виконано методом лазерного гравіювання.

Автомобіль також отримав двоколірний плаваючий дах, електричні двері багажника, кришку вантажного відсіку та автоматичні висувні підніжки, що працюють синхронно із системою доступу. Задні ліхтарі повторюють мотив передніх, створюючи цілісний і сучасний вигляд.

Салон як у преміального кросовера

Інтер’єр Frontier Pro PHEV поєднує комфорт легкового автомобіля з утилітарністю пікапа. Головною візуальною домінантою став 14,6-дюймовий центральний дисплей, доповнений фізичними клавішами для ключових функцій. Аудіосистема Focal забезпечує якісний звук, а панорамний дах додає відчуття простору.

Задні двері відкриваються на 90 градусів, а спинки задніх сидінь мають три рівні нахилу — рідкість для цього класу. Усе це робить пікап зручним не лише для роботи, а й для щоденного використання.

Потужність і запас ходу

Під капотом Frontier Pro PHEV — гібридна установка потужністю 410 к.с. і крутним моментом 800 Нм. Пікап здатен буксирувати до 3,5 тонн і проїжджати до 135 км на електротязі без запуску двигуна внутрішнього згоряння. Модель оснащена інтелектуальною системою повного приводу, комплексом ADAS 2-го рівня, а також підтримує зовнішню розрядку потужністю до 6 кВт.

Це дозволяє живити побутові прилади або електроінструменти — корисна опція для кемпінгу чи виїзних робіт. Завдяки універсальності, сучасному дизайну та потужному гібридному силовому агрегату, Nissan Frontier Pro PHEV може стати однією з найцікавіших новинок у сегменті середньорозмірних пікапів — не лише в Китаї, а й на глобальному ринку.