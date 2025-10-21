Які гібридні авто купують в Україні: статистика за 9 місяців року

Toyota впевнено утримує перше місце серед гібридів, підтверджуючи статус беззаперечного фаворита як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте конкуренція з боку Ford, BMW, Nissan, Lexus та інших брендів поступово зростає — особливо у сегменті плагін-гібридів (PHEV) і преміум-кросоверів, стверджують аналітики Інституту автомобільних досліджень, проаналізувавши статистику за 3 квартал 2025 року.

Ринок вживаних автомобілів

Ринок вживаних гібридних автомобілів (який включає внутрішні перепродажі та перші реєстрації вживаних автомобілів) у третьому кварталі чітко показав, хто є історичним лідером. Toyota абсолютно домінує, і її перевага над конкурентами не просто велика, а вирішальна. Це природно, адже саме Toyota першою зробила ставку на гібридні технології та має найширший асортимент перевірених моделей. Слідом за японським гігантом йде потужний «американський» пул, представлений Ford. Цей бренд завойовує частку ринку завдяки популярності певних моделей, які активно імпортуються з США.

Рейтинг також свідчить про високий інтерес до преміум-сегмента. У топ-10 увійшли чотири німецькі та один японський преміальний бренд: Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus. Це свідчить про те, що встановлення гібрида на вторинному ринку перестало бути лише питанням економії, а стало атрибутом дорожчих, якісніших автомобілів, які власники активно оновлюють. Honda, Hyundai та KIA також забезпечують стабільний попит, пропонуючи перевірені та доступніші гібридні рішення для масового споживача.

Модельний рейтинг вживаних гібридів повністю підтверджує домінування масових та практичних рішень. Сімейний дует від Toyota — RAV4 та Camry — не сходить з перших позицій. Ці моделі вже стали фактичним стандартом гібридного кросовера та седана відповідно, поєднуючи надійність та ліквідність. До них впевнено приєднуються три американські моделі від Ford: Fusion, Escape та C-Max. Їх висока присутність є прямим наслідком активного імпорту з північноамериканського ринку, де ці гібриди колись були дуже популярними.

Цікаво, що «піонер» гібридного руху, Toyota Prius, також залишається в топі. Хоча він не такий численний, як кросовери, його присутність підтверджує, що для багатьох покупців він все ще є символом перевіреної економічності. Chevrolet Volt залишається лідером серед гібридів з підзарядкою від мережі (PHEV), а KIA Niro є популярним вибором у масовому сегменті. Нарешті, рейтинг підкреслює входження преміум-класу в топ завдяки BMW X5 та Lexus RX, демонструючи, що гібридні технології вже є невідʼємною частиною ринку великих, дорогих кросоверів.

Ринок нових автомобілів

Ринок нових гібридних автомобілів – це історія стратегічних інвестицій та домінування дилерів, які першими запропонували широкий асортимент актуальних моделей. Тут Toyota також впевнено залишається брендом №1, пропонуючи гібридні версії майже всіх своїх популярних моделей. Однак одразу за нею розгортається серйозна боротьба за друге місце, де високу активність демонструють BMW, Nissan та Mercedes-Benz. Це свідчить про те, що гібриди стали стандартною пропозицією в преміум-класі.

У цьому сегменті дуже помітна присутність брендів, які активно інвестують у плагін-гібриди (PHEV) або мʼякі гібриди (MHEV): Audi, Land Rover, Lexus та Volvo впевнено входять до топ-10. Це свідчить про те, що нові гібриди купуються не лише з міркувань економії палива, але й через потужність, технологічність та зниження викидів. Варто також відзначити стабільну присутність Renault та Suzuki, які замикають рейтинг, пропонуючи нові, сучасні та доступні гібридні технології для масового європейського сегмента.

Модельний рейтинг нових гібридів чітко відображає пріоритети українського покупця: це кросовери та перевірені, ліквідні моделі. На чолі, з величезним відривом, знаходиться Toyota RAV4, яка є абсолютним бестселером у своєму класі. Її успіх також підтримує молодший брат Toyota Yaris Cross, що свідчить про високий попит на компактні та економічні гібридні кросовери. Toyota Camry зберігає свою привабливість на первинному ринку, залишаючись популярним гібридним седаном.

Окрім Toyota, ринок охоче купує гібридні версії популярних кросоверів: Nissan Qashqai та Nissan X-Trail демонструють високі характеристики. Цікавою є присутність Renault Duster — його успіх у гібридній версії підтверджує величезний попит на доступні та прості автомобілі в цьому класі. Нарешті, рейтинг завершують представники преміумсегмента: Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE та BMW X5 показують, що гібридні технології нарешті стали нормою для кросоверів у верхньому ціновому діапазоні.