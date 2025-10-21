Какие гибридные автомобили покупают в Украине: статистика за 9 месяцев года

Toyota уверенно удерживает первое место среди гибридов, подтверждая статус безоговорочного фаворита как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако конкуренция со стороны Ford, BMW, Nissan, Lexus и других брендов постепенно растет - особенно в сегменте плагин-гибридов (PHEV) и премиум-кроссоверов, утверждают аналитики Института автомобильных исследований, проанализировав статистику за 3 квартал 2025 года.

Рынок подержанных автомобилей

Рынок подержанных гибридных автомобилей (который включает внутренние перепродажи и первые регистрации подержанных автомобилей) в третьем квартале четко показал, кто является историческим лидером. Toyota абсолютно доминирует, и ее преимущество над конкурентами не просто большое, а решающее. Это естественно, ведь именно Toyota первой сделала ставку на гибридные технологии и имеет самый широкий ассортимент проверенных моделей. Вслед за японским гигантом идет мощный "американский" пул, представленный Ford. Этот бренд завоевывает долю рынка благодаря популярности определенных моделей, которые активно импортируются из США.

Рейтинг также свидетельствует о высоком интересе к премиум-сегменту. В топ-10 вошли четыре немецких и один японский премиальный бренд: Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus. Это свидетельствует о том, что установка гибрида на вторичном рынке перестало быть лишь вопросом экономии, а стало атрибутом более дорогих, качественных автомобилей, которые владельцы активно обновляют. Honda, Hyundai и KIA также обеспечивают стабильный спрос, предлагая проверенные и доступные гибридные решения для массового потребителя.

Модельный рейтинг подержанных гибридов полностью подтверждает доминирование массовых и практических решений. Семейный дуэт от Toyota - RAV4 и Camry - не сходит с первых позиций. Эти модели уже стали фактическим стандартом гибридного кроссовера и седана соответственно, сочетая надежность и ликвидность. К ним уверенно присоединяются три американские модели от Ford: Fusion, Escape и C-Max. Их высокое присутствие является прямым следствием активного импорта с североамериканского рынка, где эти гибриды когда-то были очень популярными.

Интересно, что "пионер" гибридного движения, Toyota Prius, также остается в топе. Хотя он не такой многочисленный, как кроссоверы, его присутствие подтверждает, что для многих покупателей он все еще является символом проверенной экономичности. Chevrolet Volt остается лидером среди гибридов с подзарядкой от сети (PHEV), а KIA Niro является популярным выбором в массовом сегменте. Наконец, рейтинг подчеркивает вхождение премиум-класса в топ благодаря BMW X5 и Lexus RX, демонстрируя, что гибридные технологии уже являются неотъемлемой частью рынка больших, дорогих кроссоверов.

Рынок новых автомобилей

Рынок новых гибридных автомобилей – это история стратегических инвестиций и доминирования дилеров, которые первыми предложили широкий ассортимент актуальных моделей. Здесь Toyota также уверенно остается брендом №1, предлагая гибридные версии почти всех своих популярных моделей. Однако сразу за ней разворачивается серьезная борьба за второе место, где высокую активность демонстрируют BMW, Nissan и Mercedes-Benz. Это свидетельствует о том, что гибриды стали стандартным предложением в премиум-классе.

В этом сегменте очень заметно присутствие брендов, которые активно инвестируют в плагин-гибриды (PHEV) или мягкие гибриды (MHEV): Audi, Land Rover, Lexus и Volvo уверенно входят в топ-10. Это свидетельствует о том, что новые гибриды покупаются не только из соображений экономии топлива, но и из-за мощности, технологичности и снижения выбросов. Стоит также отметить стабильное присутствие Renault и Suzuki, которые замыкают рейтинг, предлагая новые, современные и доступные гибридные технологии для массового европейского сегмента.

Модельный рейтинг новых гибридов четко отражает приоритеты украинского покупателя: это кроссоверы и проверенные, ликвидные модели. Во главе, с огромным отрывом, находится Toyota RAV4, которая является абсолютным бестселлером в своем классе. Ее успех также поддерживает младший брат Toyota Yaris Cross, что свидетельствует о высоком спросе на компактные и экономичные гибридные кроссоверы. Toyota Camry сохраняет свою привлекательность на первичном рынке, оставаясь популярным гибридным седаном.

Кроме Toyota, рынок охотно покупает гибридные версии популярных кроссоверов: Nissan Qashqai и Nissan X-Trail демонстрируют высокие характеристики. Интересно присутствие Renault Duster - его успех в гибридной версии подтверждает огромный спрос на доступные и простые автомобили в этом классе. Наконец, рейтинг завершают представители премиум-сегмента: Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE и BMW X5 показывают, что гибридные технологии наконец стали нормой для кроссоверов в верхнем ценовом диапазоне.