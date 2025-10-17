Nissan прискорює запуск свого першого гібридного позашляховика в США

Причина проста — вибухове зростання попиту. За даними Управління енергетичної інформації США, у першому кварталі цього року гібриди вперше перевищили 12% продажів, тоді як у 2020-му їхня частка була лише 2%.

Два електрифіковані Rogue — PHEV і e-Power

Спочатку Nissan готував до запуску Rogue Plug-in Hybrid (PHEV). Він може дебютувати вже в січні, однак через скасування федеральної податкової пільги на плагін-гібриди компанія прогнозує менш ніж 10 000 продажів у 2026 році. Тому Nissan робить ставку на Rogue e-Power — гібрид, в якому двигун ДВЗ працює лише як генератор, а колеса крутить електромотор. Автомобілі e-Power нагадують моделі EREV (Electric Range Extended Vehicle), але мають меншу батарею, що робить їх суттєво доступнішими.

Така схема вже добре знайома на ринках Японії та Європи, але вперше буде представлена американцям. Раніше поява Rogue e-Power очікувалася в першій половині 2027 року, але тепер його вихід може відбутися значно раніше. Спершу кросовер імпортуватимуть із Японії, а локальне виробництво у Теннессі почнеться у 2028-му.

Водночас плагін-гібридний Rogue, ймовірно, отримає силову установку Mitsubishi Outlander PHEV:

• 2,4-літровий бензиновий двигун

• два електромотори

• батарея 22,7 кВт-год

• сумарна потужність понад 300 к.с. та до 86 км електрозапасу ходу (WLTP)

Версія e-Power, навпаки, матиме менший акумулятор і працюватиме як електрокар з бензиновим генератором, без можливості зарядки від мережі. Крім Rogue, Nissan також розглядає появу e-Power-версій для Infiniti QX50 та компактного Kicks на ринку США.