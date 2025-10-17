Nissan ускоряет запуск своего первого гибридного внедорожника в США

Причина проста - взрывной рост спроса. По данным Управления энергетической информации США, в первом квартале этого года гибриды впервые превысили 12% продаж, тогда как в 2020-м их доля была всего 2%.

Два электрифицированных Rogue - PHEV и e-Power

Изначально Nissan готовил к запуску Rogue Plug-in Hybrid (PHEV). Он может дебютировать уже в январе, однако из-за отмены федеральной налоговой льготы на плагин-гибриды компания прогнозирует менее 10 000 продаж в 2026 году. Поэтому Nissan делает ставку на Rogue e-Power - гибрид, в котором двигатель ДВС работает только как генератор, а колеса крутит электромотор. Автомобили e-Power напоминают модели EREV (Electric Range Extended Vehicle), но имеют меньшую батарею, что делает их существенно доступнее.

Такая схема уже хорошо знакома на рынках Японии и Европы, но впервые будет представлена американцам. Ранее появление Rogue e-Power ожидалось в первой половине 2027 года, но теперь его выход может состояться значительно раньше. Сначала кроссовер будут импортировать из Японии, а локальное производство в Теннесси начнется в 2028-м.

В то же время плагин-гибридный Rogue, вероятно, получит силовую установку Mitsubishi Outlander PHEV:

- 2,4-литровый бензиновый двигатель

- два электромотора

- батарея 22,7 кВт-ч

- суммарная мощность более 300 л.с. и до 86 км электрозапаса хода (WLTP)

Версия e-Power, наоборот, будет иметь меньший аккумулятор и работать как электрокар с бензиновым генератором, без возможности зарядки от сети. Кроме Rogue, Nissan также рассматривает появление e-Power-версий для Infiniti QX50 и компактного Kicks на рынке США.