Владелица белой Nissan убедилась: таможенники с ней "расправились по-черному"

Частная поездка владелицы Nissan Leaf в соседнюю Словакию оборвалась в ходе таможенного досмотра на международном автомобильном пункте пропуска “Ужгород”.

Изменение цветов женщина запрограммировала

Направив машину на "зеленую полосу" упрощенного контроля, они тем самым заявила о соблюдении таможенных правил для правомерного пересечения украинско-словацкой границы.

Как сообщает Закарпатская таможня, владелица автомобиля устно подтвердила, что не перемещает в транспортном средстве скрытые товары. Таможенники поверили, но проверили – соврала. Таким образом "зеленое" стало "черным".

У маленького четвероногого "нюхача" своя "такса" – за каждый обнаруженный тайник получает что-то вкусненькое. Фото: Закарпатская таможня

Где и сколько спрятала

Кинологическая служба потребовала углубленного осмотра в боксе. Вообще таможенники выполняют все прихоти своего четвероногого песика. Не отказали и на этот раз – начали углубленную проверку.

В ходе тщательного осмотра обнаружен специально изготовленный тайник в полу автомобиля. Доступ к нему появился только после демонтажа передних сидений.

Под обшивкой пола таможенники открыли отверстие в конструктивной полости транспортного средства. Оттуда достали 1764 пачек табачных изделий различных торговых брендов, без акцизных марок Украины.

Товар конфискуют, водитель – оштрафуют

Таким образом по этим признакам зафиксировано нарушение таможенного законодательства. В отношении гражданки Украины составлен протокол по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают штраф от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения и их конфискацию вместе с автомобилем.

Эти кипы сигарет вытащили только из одной машины. И как владелица это впихнула туда? Фото: Закарпатская таможня

Штраф прилетит обязательно. По приблизительным подсчетам общая стоимость сигарет достигает 192 тысячи гривен. Их владелице автомобиля точно не вернут, как и машину. Ее оценили в более чем полмиллиона гривен и изъяли до решения суда. Так что домой женщина возвращалась на перекладных.

Точку ставить рано

Таможенный орган по данному факту направил сообщение в ТУ БЭБ в Закарпатской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 204 УКУ.