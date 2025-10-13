Власниця білої Nissan переконалась: митники з нею "розправилися по-чорному"

Приватна поїздка власниці Nissan Leaf до сусідньої Словаччини обірвалася у ході митного огляду на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ужгород".

Зміну кольорів жінка запрограмувала

Направивши автівку на "зелену смугу" спрощеного контролю, вони тим самим заявила про дотримання митних правил для правомірного перетину українсько-словацького кордону.

Читайте також Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Як повідомляє Закарпатська митниця, власниця автомобіля усно зазначала, що не переміщує у транспортному засобі приховані товари. Митники повірили, але перевірили - збрехала. Таким чином "зелене" стало "чорним".

У маленького чотирилапого "нюхача" своя "такса” – за кожну виявлену схованку отримує щось смачненьке. Фото: Закарпатська митниця

Де і скільки сховала

Кінологічна служба зажадала поглибленого огляду в боксі. Взагалі митники виконують усі забаганки свого чотирилапого песика. Не відмовили й цього разу – почали поглиблену перевірку.

В ході ретельного огляду виявлено спеціально виготовлений тайник у підлозі автомобіля. Доступ до нього з'явився лише після демонтажу передніх сидінь.

Читайте також Стало відомо, куди Закарпатська митниця прилаштувала конфісковані авто

Під обшивкою підлоги митники відкрили отвір у конструктивній порожнини транспортного засобу. Звідти дістали 1764 пачок тютюнових виробів різних торгових брендів, без акцизних марок України.

Товар конфіскують, водійку – оштрафують

Таким чином за цими ознаками зафіксовано порушення митного законодавства. Відносно громадянки України складено протокол за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Її санкції передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з автомобілем.

Ці стоси цигарок витягли лише з однієї машини. І як власниця це впихнула туди? Фото: Закарпатська митниця

Штраф прилетить обов'язково. За приблизними підрахунками загальна вартість сигарет сягає 192 тисячі гривень. Їх власниці автомобіля точно не повернуть, як і машину. Її оцінили у понад півмільйона гривень і вилучили до рішення суду. Так що додому жінка поверталася на перекладних.

Крапку ставити рано

Митний орган за цим фактом спрямував повідомлення до ТУ БЕБ у Закарпатській області щодо ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 ККУ.