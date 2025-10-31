Новий пікап Nissan Frontier Pro коштує лише $25 000

Для порівняння, нинішній Nissan Frontier у США стартує з позначки $32 150, не враховуючи податків і зборів. зазначає Carscoops. А ось китайська версія за $25 тисяч має не тільки сучасний дизайн і цифрову панель, але й широку лінійку двигунів — бензиновий, дизельний та PHEV (плагін-гібрид). Щоправда, базова версія моделі оснащена 2,0-літровим бензиновим мотором, 8-ступеневою автоматичною коробкою ZF і повним приводом BorgWarner Mlock.

Читайте також: Nissan показав пристрій, здатний заряджати електромобілі від сонця: фото

Натомість дизельна версія отримала 2,3-літровий двигун, а топовий плагін-гібридний варіант є найпотужнішим у лінійці, адже використовує 1,5-літровий турбодвигун та електромотором сумарною потужністю понад 410 кінських сил. Автовиробник декларує, що PHEV може проїхати до 135 км лише на електротязі.

Зовнішність Frontier Pro — це мікс ретро-футуризму та сучасних позашляхових акцентів. PHEV-версія виділяється сегментованою LED-панеллю між фарами та декоративною вставкою у кольорі кузова. Салон можна охарактеризувати як цифровий і мінімалістичний: 14,6-дюймовий дисплей мультимедіа, LCD-приладова панель, електронний селектор передач і просторе компонування з якісними матеріалами.

Також цікаво: Мінівен Nissan Elgrand: японська розкіш на чотирьох колесах

Крім того, колісна база 3300 мм робить пікап довшим за американську коротку версію Frontier, забезпечуючи більше місця в салоні. Nissan уже підтвердив, що Frontier Pro стане експортною моделлю, орієнтованою на світові ринки, тоді як китайська версія залишиться лише для внутрішнього ринку.