Новий пікап Nissan Frontier Pro коштує лише $25 000

Nissan офіційно представив у Китаї новий Frontier Pro — стильний, потужний і водночас доступний пікап, який може перевернути уявлення про співвідношення ціни та якості. Це перша глобальна модель Nissan, розроблена та виготовлена в Китаї спільно з компанією Dongfeng, і вона вже вразила не лише дизайном, а й ціною, що починається від ¥176 900, тобто близько $24 800.
Новий Nissan Frontier Pro: потужний пікап за $25 000 із гібридом на 410 к.с. - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Nissan Frontier Pro PHEV

Данило Северенчук
logo31 жовтня, 16:00
Для порівняння, нинішній Nissan Frontier у США стартує з позначки $32 150, не враховуючи податків і зборів. зазначає Carscoops. А ось китайська версія за $25 тисяч має не тільки сучасний дизайн і цифрову панель, але й широку лінійку двигунів — бензиновий, дизельний та PHEV (плагін-гібрид). Щоправда, базова версія моделі оснащена 2,0-літровим бензиновим мотором, 8-ступеневою автоматичною коробкою ZF і повним приводом BorgWarner Mlock.

Натомість дизельна версія отримала 2,3-літровий двигун, а топовий плагін-гібридний варіант є найпотужнішим у лінійці, адже використовує 1,5-літровий турбодвигун та електромотором сумарною потужністю понад 410 кінських сил. Автовиробник декларує, що PHEV може проїхати до 135 км лише на електротязі.

Зовнішність Frontier Pro — це мікс ретро-футуризму та сучасних позашляхових акцентів. PHEV-версія виділяється сегментованою LED-панеллю між фарами та декоративною вставкою у кольорі кузова. Салон можна охарактеризувати як цифровий і мінімалістичний: 14,6-дюймовий дисплей мультимедіа, LCD-приладова панель, електронний селектор передач і просторе компонування з якісними матеріалами.

Крім того, колісна база 3300 мм робить пікап довшим за американську коротку версію Frontier, забезпечуючи більше місця в салоні. Nissan уже підтвердив, що Frontier Pro стане експортною моделлю, орієнтованою на світові ринки, тоді як китайська версія залишиться лише для внутрішнього ринку.

