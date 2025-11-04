Обещал авто для фронта, но присвоил деньги

По данным Оболонской окружной прокуратуры Киева, военнослужащий договорился с подозреваемым о покупке внедорожника Nissan для выполнения боевых задач.

Стоимость машины составляла 4800 долларов США. Поскольку военный находился на службе, деньги передал его брат. Об этом рассказывает городская прокуратура Киева.

Машина до сих пор "в пути"

Однако все это обернулось огорчением, потому что вместо авто заказчик получил только обещания. Фигурант дела из недели в неделю уверял, что машина уже "в пути".

Потом дошло до того, что "поставщик" гарантировал вернуть деньги. Однако обещать – это не значит выполнить. Фигурант перестал отвечать на звонки и исчез.

Следствие действия мужчины квалифицировало по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мошенник оказался с опытом

Здесь у следователей появилась еще одна интересная деталь относительно фигуранта: этот человек уже был осужден в июне 2025 года Киево-Святошинским райсудом за мошенничество в особо крупных размерах, но тогда получил испытательный срок.

Хитрого мошенника взяли под стражу. Суд назначил ему залог, но сумма не указана.