Обіцяв авто для фронту, але привласнив гроші

За даними Оболонської окружної прокуратури Києва, військовослужбовець домовився із підозрюваним про купівлю позашляховика Nissan для виконання бойових завдань.

Вартість машини становила 4800 доларів США. Оскільки військовий перебував на службі, гроші передав його брат. Про це розповідає міська прокуратура Києва.

Читайте також Скільки отримав ділок за продаж "армійських" позашляховиків

Машина й досі "в дорозі"

Однак все це обернулося прикрістю, бо замість авто замовник отримав лише обіцянки. Фігурант справи з тижня в тиждень запевняв, що машина вже "в дорозі".

Потім дійшло до того, що обіцяльник гарантував повернути гроші. Однак обіцяти – це не означає виконати. Фігурант перестав відповідати на дзвінки й зник.

Слідство дії чоловіка кваліфікувало за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Читайте також Понад 500 "гуманітарних" авто не доїхало до фронту

Шахрай виявився з досвідом

Тут у слідчих з'явилася ще одна цікава деталь щодо фігуранта: цей чоловік уже був засуджений у червні 2025 року Києво-Святошинським райсудом за шахрайство в особливо великих розмірах, але тоді отримав іспитовий термін.

Хитрого шахрая взяли під варту. Суд призначив йому заставу, але суму не вказано.