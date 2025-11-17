Nissan Rogue Plug-In Hybrid виявився перелицьованим Mitsubishi Outlander з емблемою Nissan

Перші деталі новинки з’явилися в матеріалі Car and Driver, і саме на нього ми посилаємось у цьому тексті.

Rogue PHEV: той самий Outlander, але з іншим обличчям

У Nissan навіть не приховують родовід нової модифікації Rogue. Автомобіль практично повністю повторює Mitsubishi Outlander PHEV — і зовні, і технічно. Відмінності мінімальні: інша решітка радіатора, перероблена передня панель та чорні декоративні елементи, які намагаються замаскувати походження моделі.

За габаритами, пропорціями та більшості ліній — це той самий Outlander. Навіть задня частина виглядає майже копією, хіба що з чорною перемичкою між ліхтарями та логотипом Nissan.

Новинка вийде у двох комплектаціях — SL та Platinum.

Силова установка: повний дублікат Mitsubishi

Nissan не переробляв гібридну систему — у Rogue PHEV стоїть той самий силовий модуль, що й у Outlander: 2.4-літровий бензиновий двигун, два електромотори батарея на 16,8 кВт·год загальною потужністю 248 к.с. та 332 Н·м.

Привід — повний, і в Nissan кажуть, що машина буде помітно динамічнішою за бензинову версію Rogue. Для розуміння: Outlander PHEV розганяється до 100 км/год за 6,6 секунди — на півтори секунди швидше за звичайний Rogue.

Запас ходу на електротязі — 61 км), загальний запас з двома моторами та повним баком і батареєю – 675 км.

DC-швидкої зарядки, на жаль, немає — лише AC, і повний цикл триває приблизно 7,5 години. Режими роботи системи теж знайомі: EV, Save та Charge, як і два рівні рекуперації та функція майже "однієї педалі".

Інтер’єр: трохи старіший, ніж хотілося б

У салоні — той самий Outlander, тільки з логотипами Nissan. І тут є нюанс: Rogue PHEV використовує інтер’єр версії 2025 року, а не оновленої 2026-ї. Тобто: має 9-дюймовий екран (не 12,3"), аудіосистему Bose на 9 динаміків (а не Yamaha на 12), цифрову панель приладів та проєкцію у версії Platinum.

Салон семимісний. За третім рядом — 12,8 л вантажного простору, зі складеним — 30,8 л. Є й практичні дрібниці: два розетки 120 В / 1500 Вт, бездротова зарядка, електричний багажник.

Стандартно Rogue PHEV отримує:

автоматичне гальмування з виявленням пішоходів

контроль смуг

моніторинг "сліпих зон"

камери 360°

систему ProPilot Assist 1.1

Цікаво, що бензинові версії Rogue мають новіший ProPilot 2.0 з умовним автоуправлінням без рук — але гібрид такої опції не отримав.

Коли у продажу та скільки коштуватиме

Продажі в США почнуться на початку 2026 року. Ціну Nissan поки не називає, але оскільки стартовою буде комплектація SL, аналітики очікують приблизно $49 000. Це десь на рівні Outlander PHEV SEL.

Що це означає для ринку?

Nissan фактично пропонує альтернативу Outlander PHEV з мінімальними змінами — ставку роблять не на унікальність, а на впізнаваність моделі Rogue, яка у США продається набагато краще за Outlander. І для покупця, який давно хотів Rogue з гібридом, це може спрацювати.