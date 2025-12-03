Toyota оновила електричну bZ4X для ЄС

Toyota представила оновлений електричний кросовер bZ4X, який надходить у продаж у Європі з грудня 2025 року. Це наймасштабніша модернізація моделі з моменту її дебюту у 2022 році. Компанія повністю переробила силову установку, акумулятори, електроніку, підвіску, інтер’єр та аеродинаміку, фактично вивівши модель на новий рівень продуктивності та користувацького досвіду.

Модель отримала два нових варіанти акумуляторів ємністю 57,7 та 73,1 кВт·год, модернізовані електричні осі eAxles з інверторами на карбіді кремнію, збільшену потужність до 343 к.с. у версії з повним приводом, швидшу зарядку, покращений запас ходу (до 569 км WLTP) і перероблену систему терморегулювання батареї для стабільної роботи в холодному кліматі. Одночасно Toyota внесла суттєві зміни в підвіску, жорсткість кузова та шумоізоляцію для підвищення плавності ходу.

Нові акумулятори та силова установка

Головною інженерною новацією стала повна заміна акумуляторних батарей. Тепер використовуються модулі PPES нового покоління зі збільшеною кількістю елементів у кожному модулі без зміни габаритів. Варіант на 73,1 кВт·год має 104 елементи замість попередніх 96, що забезпечило приріст енергетичної щільності та запасу ходу.

У поєднанні з оновленими eAxles і новою логікою керування силовою установкою bZ4X пропонує потужність від 167 до 343 к.с. залежно від конфігурації. Версія AWD отримала повністю оновлений контроль моменту в поворотах: система прогнозує траєкторію, регулюючи розподіл тяги між осями для покращення стабільності та керованості.

Прискорена зарядка та стабільність у холодних умовах

Toyota суттєво оптимізувала систему заряджання. З’явилася передова система попереднього кондиціонування батареї, здатна довести елементи до оптимальної температури перед швидкою зарядкою. Це забезпечує стабільний час заряджання 10–80% за 28 хвилин у діапазоні температур від мінус десяти до плюс двадцяти п’яти градусів.

Версії High Grade отримали новий 22-кіловатний бортовий зарядний пристрій, який скорочує час заряджання змінним струмом удвічі. Завдяки вдосконаленому охолодженню батареї через інтегрований контур кондиціонера та тепловому насосу вдалося зменшити втрати енергії і підтримувати рівномірну температуру елементів.

Оффроуд-можливості та повний привід

Система повного приводу, створена у співпраці з Subaru, отримала оновлену логіку X-MODE і Grip Control. Водій може вибирати режими для бруду, снігу та важких умов бездоріжжя, тоді як система автоматично керує тягою на низьких швидкостях. Кросовер здатний долати 500 мм водних перешкод, а версії AWD тепер можуть буксирувати до 1500 кг.

Функція моніторингу місцевості зі зображенням під автомобілем та новий панорамний оглядовий монітор покращують точність маневрування та безпеку.

Оновлений дизайн та інтер’єр

Зовнішній вигляд моделі став дещо агресивнішим, особливо у зоні передка: фірмова форма "молота" отримала світлову центральну панель, нижній бампер перероблений для кращої аеродинаміки, а коефіцієнт опору повітря знижено з 0,29 до 0,27.

Салон також зазнав масштабного перегляду. Нову горизонтальну панель приладів зроблено тоншою, 14-дюймовий мультимедійний екран замінив попередній 12,3-дюймовий, а центральна консоль отримала нову архітектуру з так званим цифровим островом. Покращено ергономіку, додано бездротові зарядні платформи з обох боків, збільшено потужність задніх USB-портів, а оббивки тепер використовують перероблений ПЕТ.

Кліматична система отримала двоярусну організацію повітряних потоків та покращений режим ECO, здатний ефективно обігрівати лише водійську зону для економії енергії. Панорамний дах став більшим завдяки посиленій конструкції, що дозволило позбутися центрального підсилювача.

Оновлення для ринку ЄС

Популярність bZ4X у Європі була стабільною з моменту запуску, а понад 150 000 проданих автомобілів підтверджують попит на модель. Однак конкуренція на ринку електричних кросоверів швидко зростає, а технологічний рівень вимог користувачів стрімко підвищується. Масштаб модернізації bZ4X свідчить про намір Toyota активно розвивати електромобільний напрям, який досі поступався гібридній стратегії компанії.

Поява двох типів батарей, збільшений запас ходу, суттєво покращений AWD, новий мультимедійний центр і модернізований салон роблять оновлену модель конкурентоспроможною в сегменті, де домінують європейські та корейські виробники.