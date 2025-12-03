Toyota обновила электрическую bZ4X для ЕС

Toyota представила обновленный электрический кроссовер bZ4X, который поступает в продажу в Европе с декабря 2025 года. Это самая масштабная модернизация модели с момента ее дебюта в 2022 году. Компания полностью переделала силовую установку, аккумуляторы, электронику, подвеску, интерьер и аэродинамику, фактически выведя модель на новый уровень производительности и пользовательского опыта.

Модель получила два новых варианта аккумуляторов емкостью 57,7 и 73,1 кВт-ч, модернизированные электрические оси eAxles с инверторами на карбиде кремния, увеличенную мощность до 343 л.с. в версии с полным приводом, быструю зарядку, улучшенный запас хода (до 569 км WLTP) и переработанную систему терморегулирования батареи для стабильной работы в холодном климате. Одновременно Toyota внесла существенные изменения в подвеску, жесткость кузова и шумоизоляцию для повышения плавности хода.

Новые аккумуляторы и силовая установка

Главной инженерной новацией стала полная замена аккумуляторных батарей. Теперь используются модули PPES нового поколения с увеличенным количеством элементов в каждом модуле без изменения габаритов. Вариант на 73,1 кВт-ч имеет 104 элемента вместо предыдущих 96, что обеспечило прирост энергетической плотности и запаса хода.

В сочетании с обновленными eAxles и новой логикой управления силовой установкой bZ4X предлагает мощность от 167 до 343 л.с. в зависимости от конфигурации. Версия AWD получила полностью обновленный контроль момента в поворотах: система прогнозирует траекторию, регулируя распределение тяги между осями для улучшения стабильности и управляемости.

Ускоренная зарядка и стабильность в холодных условиях

Toyota существенно оптимизировала систему зарядки. Появилась передовая система предварительного кондиционирования батареи, способна довести элементы до оптимальной температуры перед быстрой зарядкой. Это обеспечивает стабильное время зарядки 10–80% за 28 минут в диапазоне температур от минус десяти до плюс двадцати пяти градусов.

Версии High Grade получили новое 22-киловаттное бортовое зарядное устройство, которое сокращает время зарядки переменным током вдвое. Благодаря усовершенствованному охлаждению батареи через интегрированный контур кондиционера и тепловому насосу удалось уменьшить потери энергии и поддерживать равномерную температуру элементов.

Оффроуд-возможности и полный привод

Система полного привода, создана в сотрудничестве с Subaru, получила обновленную логику X-MODE и Grip Control. Водитель может выбирать режимы для грязи, снега и тяжелых условий бездорожья, тогда как система автоматически управляет тягой на низких скоростях. Кроссовер способен преодолевать 500 мм водных преград, а версии AWD теперь могут буксировать до 1500 кг.

Функция мониторинга местности с изображением под автомобилем и новый панорамный обзорный монитор улучшают точность маневрирования и безопасность.

Обновленный дизайн и интерьер

Внешний вид модели стал несколько агрессивнее, особенно в зоне передка: фирменная форма "молота" получила световую центральную панель, нижний бампер переработан для лучшей аэродинамики, а коэффициент сопротивления воздуха снижен с 0,29 до 0,27.

Салон также подвергся масштабному пересмотру. Новая горизонтальная панель приборов сделана тоньше, 14-дюймовый мультимедийный экран заменил предыдущий 12,3-дюймовый, а центральная консоль получила новую архитектуру с так называемым цифровым островом. Улучшена эргономика, добавлены беспроводные зарядные платформы с обеих сторон, увеличена мощность задних USB-портов, а обивки теперь используют переработанный ПЭТ.

Климатическая система получила двухъярусную организацию воздушных потоков и улучшенный режим ECO, способен эффективно обогревать только водительскую зону для экономии энергии. Панорамная крыша стала больше благодаря усиленной конструкции, что позволило избавиться от центрального усилителя.

Обновление для рынка ЕС

Популярность bZ4X в Европе была стабильной с момента запуска, а более 150 000 проданных автомобилей подтверждают спрос на модель. Однако конкуренция на рынке электрических кроссоверов быстро растет, а технологический уровень требований пользователей стремительно повышается. Масштаб модернизации bZ4X свидетельствует о намерении Toyota активно развивать электромобильное направление, которое до сих пор уступало гибридной стратегии компании.

Появление двух типов батарей, увеличенный запас хода, существенно улучшенный AWD, новый мультимедийный центр и модернизированный салон делают обновленную модель конкурентоспособной в сегменте, где доминируют европейские и корейские производители.