Toyota оновила Corolla: продажі стартують у 2026 році

Corolla 2026 модельного року стала першою Toyota в Європі, що отримала нове матове лакофарбове покриття Onyx Grey, доступне ексклюзивно для спортивних версій Hatchback GR SPORT та Touring Sports.

У салоні ширше використано оббивку Samara з перероблених матеріалів. У середніх комплектаціях хетчбека та Touring Sports ця тканина застосовується у спинках і подушках сидінь, а для седана середнього рівня вперше доступні спеціальні дизайнерські варіанти сидінь з використанням Samara. Крім того, Toyota продовжує відмовлятися від натуральної шкіри: кермо та важіль перемикання передач оздоблені замінниками.

Corolla 2026 року оснащується найновішим поколінням гібридної технології Toyota. Клієнтам пропонують два гібридних силових агрегати — 1,8 та 2,0 літра, які забезпечують помірну витрату палива, низькі викиди та плавну роботу. Версія 2,0 літра розвиває максимальну потужність 178 к.с. за стандартом DIN, що підходить водіям, які очікують вищої динаміки.

Цифрова частина автомобіля також модернізована. Усі комплектації оснащено 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів із гнучкими налаштуваннями та мультимедійною системою Toyota Smart Connect+ з 10,5-дюймовим сенсорним екраном. Вона підтримує хмарну навігацію з актуальними даними про дорожній рух і отримує оновлення по бездротовій мережі.

У сфері безпеки Corolla традиційно залишається однією з найсильніших пропозицій у класі. Пакет Toyota T-Mate з комплексом Toyota Safety Sense входить у стандартне оснащення. Системи допомагають водієві розпізнавати небезпечні ситуації та запобігати зіткненням завдяки автоматичному гальмуванню, підсиленню керування чи коригуванню траєкторії. Як і мультимедіа, системи безпеки отримують оновлення дистанційно.

Corolla й надалі залишається стратегічною моделлю для Toyota в Європі. Хетчбек і Touring Sports виробляють у Великій Британії, а седан — у Туреччині, що дозволяє бренду ефективно реагувати на потреби європейського ринку.

Продажі оновленої Toyota Corolla 2026 року розпочнуться у березні 2026 року залежно від країни.