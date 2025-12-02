Toyota обновила Corolla: продажи стартуют в 2026 году

Corolla 2026 модельного года стала первой Toyota в Европе, получившей новое матовое лакокрасочное покрытие Onyx Grey, доступное эксклюзивно для спортивных версий Hatchback GR SPORT и Touring Sports.

В салоне шире использована обивка Samara из переработанных материалов. В средних комплектациях хэтчбека и Touring Sports эта ткань применяется в спинках и подушках сидений, а для седана среднего уровня впервые доступны специальные дизайнерские варианты сидений с использованием Samara. Кроме того, Toyota продолжает отказываться от натуральной кожи: руль и рычаг переключения передач украшены заменителями.

Corolla 2026 года оснащается новейшим поколением гибридной технологии Toyota. Клиентам предлагают два гибридных силовых агрегата - 1,8 и 2,0 литра, которые обеспечивают умеренный расход топлива, низкие выбросы и плавную работу. Версия 2,0 литра развивает максимальную мощность 178 л.с. по стандарту DIN, что подходит водителям, которые ожидают высшей динамики.

Цифровая часть автомобиля также модернизирована. Все комплектации оснащены 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов с гибкими настройками и мультимедийной системой Toyota Smart Connect+ с 10,5-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает облачную навигацию с актуальными данными о дорожном движении и получает обновления по беспроводной сети.

В сфере безопасности Corolla традиционно остается одним из самых сильных предложений в классе. Пакет Toyota T-Mate с комплексом Toyota Safety Sense входит в стандартное оснащение. Системы помогают водителю распознавать опасные ситуации и предотвращать столкновения благодаря автоматическому торможению, усилению управления или корректировке траектории. Как и мультимедиа, системы безопасности получают обновления дистанционно.

Corolla и в дальнейшем остается стратегической моделью для Toyota в Европе. Хэтчбек и Touring Sports производят в Великобритании, а седан - в Турции, что позволяет бренду эффективно реагировать на потребности европейского рынка.

Продажи обновленной Toyota Corolla 2026 года начнутся в марте 2026 года в зависимости от страны.