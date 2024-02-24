Фанат культовой классической модели создал уменьшенную копию автомобиля из 2085 обычных кубиков Lego. Эта модель уже собрала 10 000 спонсоров LEGO Ideas, и сейчас она рассматривается для возможного официального производства компанией Lego.

Первая версия легендарной модели Rolls-Royce Phantom появилась в 1925 году и оставалась в производстве до 1931 года, за это время их было изготовлено 2200 единиц. Однако, даже в те времена были люди, которые считали, что роскошный требует еще больше роскоши, а потому дорабатывали свои авто. Так на свет появился один из самых впечатляющих из всех 2200 автомобилей Rolls-Royce, который с годами стал известен как Phantom of Love.

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Его владельцем был состоятельный американец Кларенс Уоррен Гаске, который сделал его не для себя, а для своей жены. Он увлекался старинной французской мебелью, а потому решил переделать салон своего Phantom на свой лад.

Оригинальный Rolls-Royce "Phantom of Love"

Именно поэтому, интерьер "Призрака любви" выполнили в стиле рококо. Он имел миниатюрные панели из атласного шпона, расписные декорации на потолке. В углах были фонари, а задняя скамейка была стилизована таким образом, чтобы напоминать роскошный диван. Интересно, что это авто сохранилось до наших дней, конечно побывав в частных коллекциях десятков состоятельных людей. В 2016 году его продали на аукционе Bonhams за 709 000 долларов.

Эта модель имеет уникальную детализацию и воспроизводит все особенности "Призрака любви": шторы, часы, вазы и ящики для хранения. Единственное, чего не хватает, это шести цилиндровый двигатель, который приводил в действие этот удивительный автомобиль в реальной жизни.

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Если эта модель получит "зеленый свет" от Lego, а тот факт, что она попала на рассмотрение, не означает такой результат, этот Rolls-Royce станет одним из самых роскошных исторических наборов от компании.