Фанат культової класичної моделі створив зменшену копію автомобіля з 2085 звичайних кубиків Lego. Ця модель вже зібрала 10 000 спонсорів LEGO Ideas, і зараз вона розглядається для можливого офіційного виробництва компанією Lego.

Перша версія легендарної моделі Rolls-Royce Phantom з’явилась в 1925 році та залишалася у виробництві до 1931 року, за цей час їх було виготовлено 2200 одиниць. Проте, навіть в ті часи були люди, які вважали, що розкішний потребує ще більше розкоші, а тому доопрацьовували свої авто. Так на світ з’явився один із найбільш вражаючих з усіх 2200 автомобілів Rolls-Royce, який з роками став відомий як Phantom of Love.

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Його власником був заможний американець Кларенс Уоррен Гаске, який зробив його не для себе, а для своєї дружини. Він захоплювався старовинними французькими меблями, а тому вирішив переробити салон свого Phantom на свій лад.

Оригінальний Rolls-Royce “Phantom of Love”

Саме тому, інтер'єр «Привида кохання» виконали в стилі рококо. Він мав мініатюрні панелі з атласного шпону, розписні декорації на стелі. В кутах були ліхтарі, а задня лавка була стилізована таким чином, щоб нагадувати розкішний диван. Цікаво, що це авто збереглось до наших днів, звісно побувавши в приватних колекціях десятків заможних людей. У 2016 році його продали на аукціоні Bonhams за 709 000 доларів.

Ця фанатська модель має унікальну деталізацію й відтворює усі особливості “Привида кохання”: штори, годинники, вази та ящики для зберігання. Єдине, чого не вистачає, це шестициліндровий двигун, який приводив у дію цей дивовижний автомобіль у реальному житті.

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Якщо ця модель отримає “зелене світло” від Lego, а той факт, що вона потрапила на розгляд, не означає такий результат, цей Rolls-Royce стане одним з найрозкішніших історичних наборів від компанії.