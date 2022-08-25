Аналитика продаж новых и подержанных легковых автомобилей по типу двигателя.

В Европе идет вытеснение дизельных автомобилей с рынка, вместо них разрабатывают все новые модели электрических и гибридных авто. А вот в Украине ситуация совсем другая – утверждают в очередном исследовании эксперты Института исследований авторынка. Они проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в первом полугодии 2022 года.

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Общая динамика продаж подержанных легковушек по типу топлива

Динамика продаж подержанных легковушек по типу топлива (импорт и внутренние перепродажи суммарно), январь – июнь 2022 года

Рынок “упал” после начала войны 24 февраля, и понемногу приходил в себя с апреля. Показатели июня по суммарным объемам больше, чем даже были в начале года. Однако это обусловлено именно действием “нулевой растаможки”, которая стала катализатором восстановления активности.

Параллельно происходили изменения как в количестве, так и в структуре продаж легковых автомобилей по типу двигателя, причем как в импорте подержанных авто с пробегом, так и во внутренних перепродажах. Рассмотрим каждый из сегментов подробнее.

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Внутренние перепродажи

Преобладают на внутреннем рынке бензиновые машины – таких за первое полугодие украинцы приобрели 43,9% (124,2 тысячи). Если к ним добавить автомобили с газовой установкой (22,4% в течение первых 6 месяцев 2022 года или 63,4 тыс. сделок) – процент бензиновых машин фактически будет еще больше: 66,3% от общего количества.

Более 30% проданных на внутреннем рынке легковушек в январе – июне были дизельными (86,4 тыс. сделок). При этом доля машин с таким типом двигателя несколько выросла: с 28,8% в январе до 35,5% в июне.

Доли топлива в структуре внутренних перепродаж легковушек, январь – июнь 2022 года

Доля других, более экологичных типов авто, все еще незначительна. Так, среди всех автомобилей на внутреннем рынке лишь 1,5% были электрическими (4,2 тыс.), 1,2% – гибридными (3,3 тыс. сделок) и 0,5% – исключительно газовыми (1,3 тыс. сделок).

Показательно, что наибольшая доля электрических машин зафиксирована в мае, на пике дефицита топлива: 3,5% от общего количества сделок.

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Импорт легковушек

В целом за первые 6 месяцев 2022 года в Украину привезли 156,4 тысячи дизельных авто (57,1% от общего количества), 97,2 тысячи бензиновых (35,5%), 11,9 тысячи машин с ГБО (4,3%), 3,4 тысячи гибридов (1,2%), 3,3 тысячи электромобилей (1,2%) и 1,8 тысячи газовых машин (0,6%).

Период с начала апреля до конца июня особенно интересен для исследований, ведь это время действия так называемой “нулевой растаможки”. При любых других обстоятельствах узнать картину действительного спроса с такой точностью было бы невозможно.

До начала действия “нулевой растаможки”, как и сейчас, после ее отмены, формула начисления акцизного налога учитывала тип двигателя и его объем, а базовая ставка для дизельных авто на 50% больше бензиновых. И хотя такой подход противоречит праву Европейского Союза, это влияло на структуру импорта с точки зрения топлива.

Доли топлива в структуре импорта подержанных легковушек, январь – июнь 2022 года

Наиболее заметное изменение: существенный рост количества дизельных легковушек в импорте. Так, в январе доля импортных дизельных машин составила 38,8%, а в июне – уже 66%.

Это пока не слишком перспективный вид топлива для легковушек именно в Украине, ведь солярка прежде всего нужна ВСУ, фермерам, перевозчикам грузов (теперь в значительно большем количестве в связи с блокированием наших морских портов), коммунальному и пассажирскому транспорту.

Цена за литр ДТ выше, чем за такой же объем бензина, а содержание дизельного двигателя, особенно когда речь идет о машинах старше 10 – 15 лет, значительно дороже, чем бензинового. Поэтому здесь выглядит так, что многие автомобилисты приняли поспешные решения, не оценив ситуацию комплексно.

Что касается других типов топлива, то заметен количественный рост ввоза машин с ГБО. Таких в июне привезли 3,6 тысячи, а в январе – 1,9 тысячи. Хотя доля таких машин в структуре импорта не выросла, а наоборот уменьшилась. Несмотря на то, что пропан-бутановую смесь даже во время наибольшего дефицита топлива было возможно отыскать, и стоит она меньше чем бензин, “пригнать” легковушек с ГБО могли и больше. Однако доля предложений с такими на европейских рынках в среднем около 0,9% (отдельно в Польше – до 3,8%) – поэтому на практике их просто негде больше взять.

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Значительно меньше прибывало “газовых” машин из Южной Кореи, которые имеют только систему питания типа LPI – сжиженным газом. Так, в июне таких зарегистрировали лишь 163 штуки (доля 0,2%), тогда как в январе – 489 (1,5%). Это следствие проблем с логистикой из-за временной остановки работы морских портов в Украине.

“Бума” покупки электромобилей за границей также не произошло. Хоть и можно утверждать, что в июне электрических машин импортировали на 68% больше, чем в январе – и звучит это неплохо. Но в количественном измерении это лишь 859 “электричек” против 512.

Не возросла существенно и доля/количество гибридов – преимущественно эти сравнительно недешевые варианты прибывали к нам со страховых аукционов США, однако усложнение и удорожание доставки также негативно повлияло на объемы.