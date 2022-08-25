Аналітика продажів нових та вживаних легкових автомобілів за типом двигуна.

В Європі йде витіснення дизельних автомобілів з ринку, замість них розробляють все нові моделі електричних та гібридних авто. А от в Україні ситуація зовсім інша – стверджують в черговому дослідженні експерти Інституту досліджень авторинку. Вони проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні у першому півріччі 2022 року.

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Загальна динаміка продажів вживаних легковиків за типом пального

Динаміка продажів вживаних легковиків за типом пального (імпорт та внутрішні перепродажі сумарно), січень-червень 2022 року

Ринок «упав» після початку війни 24 лютого, й потроху оговтувався з квітня. Показники червня за сумарними обсягами більші, ніж навіть були на початку року. Проте це зумовлено саме дією «нульового розмитнення», яке стало каталізатором відновлення активності.

Паралельно відбувались зміни як в кількості, так і структурі продажів легковиків за типом двигуна, причому як в імпорті вживаних авто з пробігом, так у внутрішніх перепродажах. Розглянемо кожен з сегментів детальніше.

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Внутрішні перепродажі

Переважають на внутрішньому ринку бензинові машини — таких за перше півріччя українці придбали 43,9% (124,2 тисячі). Якщо до них додати автомобілі з газовою установкою (22,4% протягом перших 6 місяців 2022 року або 63,4 тис. угод.) — відсоток бензинових машин фактично буде ще більшим: 66,3% від загальної кількості.

Понад 30% проданих на внутрішньому ринку легковиків у січні-червні були дизельними (86,4 тис. угод). При цьому частка машин з таким типом двигуна дещо зросла: із 28,8% у січні до 35,5% в червні.



Частки пального в структурі внутрішніх перепродажів легковиків, січень-червень 2022 року

Частка інших, більш екологічних типів авто, все ще незначна. Так, серед усіх автомобілів на внутрішньому ринку лише 1,5% були електричними (4,2 тис.), 1,2% — гібридними (3,3 тис. угод) та 0,5% — виключно газовими (1,3 тис. угод).

Показово, що найбільша частка електричних машин зафіксована у травні, на піку дефіциту пального: 3,5% від загальної кількості угод.

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Імпорт легковиків

Загалом за перших 6 місяців 2022 року до України привезли 156,4 тисячі дизельних авто (57,1% від загальної кількості), 97,2 тисячі бензинових (35,5%), 11,9 тисячі машин з ГБО (4,3%), 3,4 тисячі гібридів (1,2%), 3,3 тисячі електромобілів (1,2%) та 1,8 тисячі газових легковиків (0,6%).

Період з початку квітня до кінця червня особливо цікавий для досліджень тим, адже це час дії так званого «нульового розмитнення». За будь-яких інших обставин дізнатися картину дійсного попиту з такою точністю було б неможливо.

До початку дії нульового розмитнення, як і зараз, після його скасування, формула нарахування акцизного податку враховувала тип двигуна та його об’єм, а базова ставка для дизельних авто на 50% більша за бензинові. І хоч такий підхід суперечить праву Європейського Союзу, це впливало на структуру імпорту з точки зору пального.



Частки пального в структурі імпорту вживаних легковиків, січень-червень 2022 року

Найбільш помітна зміна: суттєве зростання кількості дизельних легковиків в імпорті. Так, у січні частка імпортних дизельних машин становила 38,8%, а у червні — вже 66%.

Це наразі не надто перспективний вид пального для легковиків саме в Україні, адже солярка насамперед потрібна ЗСУ, фермерам, перевізникам вантажів (тепер у значно більшій кількості у зв’язку з блокуванням наших морських портів), комунальному та пасажирському транспорту.

Ціна за літр ДП вища, ніж за такий же обсяг бензину, а утримання дизельного двигуна, особливо коли йдеться про машини віком понад 10-15 років, значно більша, ніж бензинового. Тож тут виглядає так, що чимало автомобілістів прийняли поспішні рішення, не оцінивши ситуацію комплексно.

Щодо інших типів пального, то помітне кількісне зростання ввезення машин з ГБО. Таких у червні привезли 3,6 тисячі, а в січні — 1,9 тисячі. Хоча частка таких машин в структурі імпорту не зросла, а навпаки зменшилася. Зважаючи на те, що пропан-бутанову суміш навіть під час найбільшого дефіциту пального було можливо відшукати, й коштує вона менше ніж бензин, «пригнати» легковиків з ГБО могли й більше. Проте частка пропозицій з такими на європейських ринках в середньому близько 0,9% (окремо у Польщі — до 3,8%) — тож на практиці їх просто ніде більше взяти.

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Значно менше прибувало «газових» легковиків з Південної Кореї, які мають лише систему живлення типу LPI — скрапленим газом. Так, у червні таких зареєстрували лише 163 штуки (частка 0,2%), тоді як в січні — 489 (1,5%). Це наслідок проблем із логістикою через тимчасову зупинку роботи морських портів в Україні.

"Буму" купівлі електромобілів за кордоном також не відбулося. Хоч і можна стверджувати, що у червні електричних машин імпортували на 68% більше ніж у січні — і звучить це непогано. Але у кількісному вимірі це лише 859 «електричок» проти 512.

Не зросла суттєво й частка/кількість гібридів — переважно ці порівняно недешеві варіанти прибували до нас зі страхових аукціонів США, однак ускладнення та подорожчання доставляння також негативно вплинуло на обсяги.