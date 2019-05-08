Прокуратура Штутгарта доказала, что Porsche, как и Volkswagen с Audi, самовольно корректировали данные об уровне вредных выбросов.

Расследование дела о манипуляции с данными о вредных выбросах автомобилей Porsche завершено. Суд вынес решение оштрафовать автопроизводителя на полмиллиарда евро.

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По данным немецкой прокуратуры, начиная с 2009 года руководство департамента, ответственного за проверку автомобилей Porsche на уровень вредных выбросов, несколько раз припускалось халатных ошибок и "некорректно выполняло надзорные функции", что в результате повлияло на отражение реальных показателей токсичности.

Автопроизводителю назначили штраф в 535 миллионов евро. Из них четыре миллиона евро – за небрежность и еще 531 миллион – за получение необоснованной экономической выгоды. Руководство Porsche согласилось с приговором и не будет обжаловать это решение.

Напомним, в 2018 году немецкая полиция задержала руководителя отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ. Кроме того, обвинения в мошенничестве и недобросовестной рекламе также были выдвинуты руководителю отдела исследований и разработок Майклу Штайнеру и еще одному неназванному бывшему сотруднику Porsche.

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