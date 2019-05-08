Прокуратура Штутгарта довела, що Porsche, як і Volkswagen з Audi, самовільно корегували данні про рівень шкідливих викидів.

Розслідування справи про маніпуляції з даними про шкідливі викиди автомобілів Porsche завершено. Суд виніс рішення оштрафувати автовиробника на півмільярда євро.

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За данними німецької прокуратури, починаючи з 2009 року керівництво департаменту, відповідального за перевірку автомобілів Porsche на рівень шкідливих викидів, кілька разів припускалось недбалих помилок і “некоректно виконувало наглядові функції”, що в результаті вплинуло на відображення реальних показників токсичності.

Автовиробнику призначили штраф у 535 мільйонів євро. З них чотири мільйони євро – за недбалість і ще 531 мільйон – за отримання необґрунтованої економічної вигоди. Керівництво Porsche погодилось з вироком і не буде оскаржувати це рішення.

Нагадаємо, у 2018 році німецька поліція затримала керівника відділу розробок двигунів Porsche Йорга Кернера за підозрою в причетності до фальсифікації даних про викиди шкідливих речовин. Крім того, звинувачення в шахрайстві і недобросовісній рекламі також були висунуті керівнику відділу досліджень і розробок Майклу Штайнеру і ще одному неназваному колишньому співробітнику Porsche.

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