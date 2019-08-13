В кино он обычно играет головорезов и подонков, но в жизни 75-летний актер – добрый человек.

Знаменитый актер стал свидетелем ДТП, в котором пострадал ребенок – Дэнни не растерялся и пришел на помощь.

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Каких только негодяев не играл Дэнни Трехо в кино – один страшнее другого. Но на самом деле он добрый человек. Столкновение, произошедшее на глазах Дэнни Трехо, произошло в городке Силмар, штат Калифорния. С помощью еще одной женщины-свидетеля аварии он вытащил мальчика из перевернутой машины, сообщает канал CNN.

“Он был в панике. Я сказал: спокойно, мы должны использовать нашу суперсилу. И мы все стали кричать “Суперсила!". Я окликнул: “Задействуй свои мышцы!” Ну, и мы сделали это”, – рассказывает Трехо о том, как мальчика освобождали из машины, сообщает KABC News. По словам самого Трехо, после того, как он вытащил ребенка из машины, ему пришлось еще некоторое время держать его на руках, успокаивая и не давая смотреть на аварию.

“Ну, а что? Все хорошее, что случилось со мной в моей жизни – это результат чьей-то помощи. Вот и я помог. Это все”, – сказал Трехо в интервью.

Not only is @officialDannyT (Danny Trejo) one of the nicest actors, he’s also a #hero!



He was right behind a crash in Sylmar and pulled a special needs baby out of an overturned car. He distracted the boy until grandma was OK. ♥️ —> https://t.co/tS2Za4bZVZ@ABC7 pic.twitter.com/U9iLzAkHkA — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 8 августа 2019 г.

Бабушке мальчика, которая была за рулем, повезло меньше: ее удалось извлечь только прибывшим на место происшествия спасателям, поэтому женщине пришлось некоторое время провести в машине вниз головой.

Официальных комментариев по поводу причин ДТП от местной власти пока нет, но, по словам Дэнни Трехо, причиной стал проезд автомобиля оппонента пострадавших на красный свет. В результате ДТП никто из участников серьезно не пострадал.

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