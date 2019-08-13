У кіно він зазвичай грає головорізів та покидьків, але в житті 75-річний актор – добра людина.

Знаменитий актор став свідком ДТП, у якій постраждала дитина – Денні не розгубився і прийшов на допомогу.

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Яких лише негідників не грав Денні Трехо в кіно – один, страшніший за іншого. Та насправді він добра людина. Зіткнення, що відбулося на очах Денні Трехо, сталось в містечку Сілмар, штат Каліфорнія. З допомогою ще однієї жінки-свідка аварії він витягнув хлопчика з перевернутої машини, повідомляє канал CNN.

“Він був у паніці. Я сказав: спокійно, ми повинні використовувати нашу суперсилу. І ми всі стали кричати “Суперсила!”. Я гукнув: задіюй свої м'язи! Ну, і ми зробили це”, – розповідає Трехо про те, як хлопчика визволяли з машини, – повідомляє KABC News. За словами самого Трехо, після того, як він витягнув дитину з машини, йому довелося ще якийсь час тримати його на руках, заспокоюючи і не даючи дивитися на аварію.

“Ну, а що? Все хороше, що сталося зі мною в моєму житті – це результат чиєїсь допомоги. От і я допоміг. Це все”, – сказав Трехо в інтерв'ю.

Not only is @officialDannyT (Danny Trejo) one of the nicest actors, he’s also a #hero!



He was right behind a crash in Sylmar and pulled a special needs baby out of an overturned car. He distracted the boy until grandma was OK. ♥️ —> https://t.co/tS2Za4bZVZ@ABC7 pic.twitter.com/U9iLzAkHkA — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 8 августа 2019 г.



Бабусі хлопчика, яка була за кермом, пощастило менше: її вдалося витягнути тільки прибулим на місце події рятувальникам, тож жінці довелось певний час провести в машині вниз головою.

Офіційних коментарів з приводу причин ДТП від місцевої влади поки немає, але, за словами Денні Трехо, причиною став проїзд опонента автомобіля постраждалих на червоне світло. У результаті ДТП ніхто з учасників серйозно не постраждав.

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