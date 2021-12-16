Футбольный чемпион, секс-символ и миллионер получил свой "подарок под елку" с адресной доставкой.

Базовая модель Maserati MC20 в США стоит от 213 тысяч долларов, конфигуратор позволяет настроить автомобиль по вкусу за дополнительные деньги, а если этого мало и клиент не скупится на дополнительные расходы – можно заказать персонализированную модель серии Fuoriserie.

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Переводчик Google сообщает, что "Фуоризерия" – это настоящее слово в итальянском языке, которое означает "промышленный продукт не массового производства; автомобиль с кузовом, отличающимся от распространенной модели".

В моторном отсеке Maserati MC20 установлен мотор V6 Nettuno своей разработки Maserati, с 90-градусным углом, как в моторе Ferrari F154. Он подключен к восьмиступенчатой ​​трансмиссии Tremec с двойным сцеплением, дебютировавшей на новом Chevrolet Corvette C8. Силовой агрегат производит 630 лошадиных сил мощности и максимальный крутящий момент в 730 Нм при 3000-5500 оборотах. Благодаря этому суперкар разгоняется до 100 км/ч с места за 2,9 секунды, достигая максимальной скорости на 325 км/ч.

Бывший футболист и нынешний совладелец двух футбольных клубов Дэвид Бекхэм также является известным поклонником дорогих и быстрых автомобилей и мотоциклов, а в апреле этого года стал амбассадором бренда Maserati.

В подписи к видео в своем аккаунте в Instagram он рассказал: “Приблизительно год назад я действительно разработал свой MC20 с Maserati в Италии. И, как ни странно, сейчас, когда я в Майами, он только что прибыл”.

Фото: Maserati MC20 Fuoriserie Edition / Maserati

Дом Тризуба позволяет своим клиентам создать автомобиль с помощью программы настройки Fuoriserie. В дизайнерском центре Maserati Centro Stile бывший футболист работал вместе с мастерами фирмы над своим MC20 Fuoserie Edition. Суперкар построен на монококе из углеродного волокна и сочетании уникальных цветов: черного и розового (цвета его команды), а также сочетании глянцевых и матовых поверхностей.

Интерьер суперкара украшен кожей и алькантарой в той же цветовой гамме с объемной пастельно-розовой вышивкой на подголовниках. Центральный тоннель между двумя сиденьями имеет персонализированную табличку: в верхней части есть логотип бренда, пастельно-розовая надпись Maserati Fuoserie, а ниже текст “Для Дэвида” написан курсивом с алюминиевым эффектом.

Хотя выше приведена базовая стоимость Maserati MC20 для США, стоит отметить, что американцы раскупили всю квоту машин для своего рынка в считанные дни, после начала приема заказов. Поэтому сейчас автомобили можно приобрести разве что по спекулятивным ценам, или ждать следующего года для заказа.