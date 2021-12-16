Футбольний чемпіон, секс-символ і мільйонер отримав свій "подарунок під ялинку" з адресною доставкою.

Базова модель Maserati MC20 у США коштує від 213 тисяч доларів, конфігуратор дозволяє налаштувати автомобіль на свій смак за додаткові гроші, а якщо цього мало і клієнт не скупиться на додаткові витрати – можна замовити персоналізовану модель серії Fuoriserie.

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Перекладач Гугл повідомляє, що "Фуоризерія" – це справжнє слово в італійській мові, яке означає "промисловий продукт не масового виробництва; автомобіль із кузовом, відмінним від поширеної моделі".

У моторному відсіку Maserati MC20 встановлено мотор V6 Nettuno власної розробки Maserati, з 90-градусним кутом, як у моторі Ferrari F154. Він під’єднаний до восьмиступінчатої трансмісії Tremec з подвійним зчепленням, яка дебютувала на новому Chevrolet Corvette C8. Силовий агрегат продукує 630 кінських сил потужності та максимальний крутний момент у 730 Нм при 3000-5500 обертах. Завдяки цьому суперкар розганяється до 100 км/год з місця за 2,9 секунди, досягаючи максимальної швидкості на 325 км/год.

Колишній футболіст і нинішній співвласник двох футбольних клубів, Девід Бекхем також є знаним шанувальником дорогих і швидких автомобілів та мотоциклів, а у квітні цього року став амбасадором бренду Maserati.

У підписі до відео у своєму акаунті в Instagram він розповів: “Приблизно рік тому я справді розробив свій MC20 з Maserati в Італії. І, як не дивно, зараз, коли я в Маямі, він щойно прибув”.

Фото: Maserati MC20 Fuoriserie Edition / Maserati

Будинок Тризуба дозволяє своїм клієнтам створити автомобіль, за допомогою програми налаштування Fuoriserie. У дизайнерському центрі Maserati Centro Stile колишній футболіст працював разом з майстрами фірми над своїм MC20 Fuoserie Edition. Суперкар побудований на монококу з вуглецевого волокна та поєднанні унікальних кольорів: чорного та рожевого (кольори його команди), а також поєднанні глянцевих та матових поверхонь.

Інтер’єр суперкара оздоблений шкірою та алькантарою в тій же колірній гамі з об’ємною пастельно-рожевою вишивкою на підголівниках. Центральний тунель між двома сидіннями має персоналізовану табличку: у верхній частині є логотип бренду, пастельно-рожевий напис Maserati Fuoserie, а нижче – текст “Для Девіда” написаний курсивом з алюмінієвим ефектом.

Хоча вище наведена базова вартість Maserati MC20 для США, варто зазначити, що американці розкупили усю квоту машин для свого ринку за лічені дні, після початку приймання замовлень. Тому зараз автомобілі можна придбати хіба що спекулятивними цінами, або ж чекати наступного року для замовлення.