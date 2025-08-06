Для чего энергетики Харьковщины будут снимать с новой спецтехники экскаваторные ковши

Новая спецтехника будет работать в подразделениях, обслуживающих кабельные сети. В основном это будут пораженные врагом объекты, требующие оперативной ликвидации порывов силовых линий. Об этом говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Привлекательности добавляет тот факт, что полученные машины считаются универсальными. Кроме земляных бульдозерных, экскавационных работ, погрузочно-разгрузочных операций, они могут работать с гидромолотом, гидроножницами, ямобуром или еще с добрым десятком всевозможных рабочих инструментов.

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Модель JCB 3CX в классической базовой версии двигателя 92 л.с. имеет ковш копания объемом 0,3 куб. м (ширина 60 см) и фронтальный ковш погрузки 1 куб. м (ширина 2,23 м). На экскавации по глубине ковш достает до дна на отметке 4,24 м.

На такой операции оператор за 8 часов сможет вырыть около 100 куб. м грунта, что считается результативным показателем.

Фото: Харьковоблэнерго

На копании траншей под закладку силового кабеля это скажется хорошим показателем сделанного. Для сравнения: человек при ручном копании ямы или траншеи шириной до двух метров и столько же в глубину потратит 2,6 часа времени на 1 кубический метр грунта 2 группы.

Кроме этого, в ящиках пришли еще и гидромолоты, которым работы будет не меньше.

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"Новые экскаваторы оборудованы гидравлическими молотами, что упрощает работы с твердыми поверхностями. Также они имеют два ковша – большой и малый, который удобно использовать, например, для выкапывания траншей. Экскаваторы пришли к нам полностью укомплектованными: аптечками, огнетушителями и оборудованием для смазки механизмов. Мы уверены, что эта техника очень хорошо повлияет на оперативность, производительность и эффективность выполняемых работ", – отметил начальник центральной транспортной службы АО "Харьковоблэнерго" Николай Глущенко.

Фото: Харьковоблэнерго

По словам руководителя транспортной службы, эта техника пришла очень своевременно, поскольку за время полномасштабного вторжения "Харьковоблэнерго" потеряло более 200 единиц, в т.ч. вблизи передовой.