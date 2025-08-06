Для чого енергетики Харківщини зніматимуть з нової спецтехніки екскаваторні ковші

Нова спецтехніка працюватиме в підрозділах, що обслуговують кабельні мережі. В основному це будуть уражені ворогом об’єкти, які потребують оперативної ліквідації поривів силових ліній. Про це йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Привабливості додає той факт, що отримані машини вважаються універсальними. Окрім земляних бульдозерних, екскаваційних робіт, вантажно-розвантажувальних операцій, вони можуть працювати з гідромолотом, гідроножицями, ямобуром чи ще з добрим десятком усіляких робочих інструментів.

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Модель JCB 3CX у класичній базовій версії двигуна 92 к.с. має ківш копання об’ємом 0,3 куб. м (ширина 60 см) та фронтальний ківш навантаження 1 куб. м (ширина 2,23 м). На екскавації по глибині ківш дістає до дна на відмітці 4,24 м.

На такій операції оператор за 8 годин зможе вирити близько 100 куб. м ґрунту, що вважається результативним показником.

Фото: Харківобленерго

На копанні траншей під закладку силового кабелю це позначиться гарним показником зробленого. Для порівняння: людина при ручному копанні ями чи траншеї шириною до двох метрів та стільки ж у глибину витратить 2,6 години часу на 1 кубічний метр ґрунту 2 групи.

Але в ящиках прийшли ще й гідромолоти, яким роботи буде не менше.

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"Нові екскаватори обладнані гідравлічними молотами, що спрощує роботи з твердими поверхнями. Також вони мають два ковші – великий і малий, який зручно використовувати, наприклад, для викопування траншей. Екскаватори прийшли до нас повністю укомплектованими: аптечками, вогнегасниками та обладнанням для змащування механізмів. Ми впевнені, що ця техніка дуже добре вплине на оперативність, продуктивність та ефективність виконуваних робіт", – зазначив начальник центральної транспортної служби АТ "Харківобленерго" Микола Глущенко.

Фото: Харківобленерго

За словами керівника транспортної служби, ця техніка прийшла дуже вчасно, оскільки за час повномасштабного вторгнення "Харківобленерго" втратило понад 200 одиниць, в т.ч. поблизу передової.