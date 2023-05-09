Этому популярному когда-то средству повышения комфорта приписывали чрезвычайную эффективность. Современные автомобили стали более тихими, но дополнительная шумоизоляция им тоже не помешает.

Даже не все инженеры знают, сколь важна акустическая составляющая в обеспечении комфорта в автомобиле. Между тем здесь работает и психологический фактор так называемого восприятия автомобиля. Если правильно "наладить" шумы в авто, людям в ее салоне машина будет казаться не только более комфортной, но и, например, более спортивной, динамичной.

Дополнительная шумоизоляция при комплексном подходе значительно снижает шум в салоне. Но не все пользователи имеют в этом реальную потребность.

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Но в случае с тюнинговой, послепродажной шумоизоляцией всегда шла речь именно об улучшении комфорта. Об этом мы и поговорим здесь.

Откуда берутся шумы в машине

Акустический комфорт автомобиля определяется в первую очередь не качеством шумоизоляции его кузова. Борьба за тишину в машине и рядом с ней начинается на этапе проектирования каждого узла. Поскольку работа всех механизмов сопровождается теми или иными звуками, конструкторы сразу принимают соответствующие меры. Но заставить агрегат работать тише очень непросто, потому всерьез этим занимаются только при создании дорогих премиальных авто. На остальных моделях конструктивные меры по подавлению шумов лишь частичны, но многое сделано для шумоизоляции именно "обитаемого" отсека. Собственно, этим занимаются и мастерские, делающие "шумку" машинам клиентов в качестве тюнинга.

Шумы вызываются вибрациями от движущихся деталей. Поэтому на реальном авто правильно будет начинать работу с подавления вибраций.

Какие шумы в машине можно убрать

Надо понимать, что полностью подавить шумы в автомобиле невозможно. Но большую часть из них удается в значительной степени уменьшить, и это вполне реально для условий любой мастерской, а то и вашего собственного гаража.

Приведите в порядок все агрегаты автомобиля, которые из-за неисправностей могут работать с чрезмерными шумами. Без этого начинать дополнительную шумоизоляцию нет смысла.

Шум дороги. Многие современные автомобили очень хорошо передают в салон звук качения шин по асфальту. Вибро- и шумоизоляция колесных арок и днища (изнутри кузова) поможет в этом вопросе. Имейте в виду, что распространенные пластиковые подкрылки чаще всего наоборот усиливают гул, выступая как диафрагма громкоговорителя. Недаром же на многих комфортабельных авто эти подкрылки с завода не пластиковые, а из мягкого волоконного материала. Не забываем о багажнике, особенно в хэтчбеках и универсалах.

Бороться с шумами от отдельных систем есть смысл только при ограниченном бюджете. Но если уж салон разобрали, стоит укрывать материалами все поверхности.

Двигатель. Часть шумов, в большинстве своем высокочастотную составляющую, издаваемых ДВС, можно оставить в моторном отсеке. Для этого понадобится укрыть слоями изоляции, во-первых, моторный щит (перегородку между салоном и двигателем), и во-вторых, капот. Если более богатые комплектации вашей модели предусматривают пластиковую крышку двигателя, ее можно установить.

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Трансмиссия (задний привод) . Легковые заднеприводные модели шумами трансмиссии обычно не страдают, но полноприводные внедорожники с раздаткой, карданом и задним мостом получают снизу свой особый шум. Его можно частично убрать, если "укрыть" пол, а особенно – зоны над агрегатами.

Выхлопная система . Специфических уловок здесь нет, следует просто хорошо обработать соответствующими материалами (см. ниже) пол. В том числе – в корме машины, ведь большая доля шума выхлопа распространяется за срезом выхлопной трубы.

Аэродинамические шумы. Эту часть общего шумового фона в условиях after market уменьшить тяжелее всего, поскольку ее во многом пропускают оконные стекла (о шумопоглощающих пленках для них мы поговорим в другой раз). Но решительно настроенные автовладельцы "обесшумливают" панели дверей и даже крышу, и определенных процентов тишины это, конечно, добавляет. Двери, в частности, важно укрыть изоляцией еще и потому, что их металлические панели часто служат резонатором для посторонних звуков.

Отметим, что на практике мало кто выполняет шумоизоляцию только одной зоны. Коль уж владелец находит средства и время, например, на демонтаж облицовки салона, то разбирается весь интерьер и машина "обесшумливается" вся.



Шум ударов колес о неровности тюнинговой шумоизоляцией убрать почти невозможно, потому что этот звук в основном передается на кузов через подвеску.

Как сделать шумоизоляцию

Борьба с шумом в салоне автомобиля фактически начинается с борьбы с вибрациями, которые (возможно вы не знали) и являются началом всех шумов. Поэтому сначала на металл кузова клеят тяжелый вибропоглощающий материал из особой мастики; иногда она бывает с добавлением битума. С одной стороны на этих листах – слой клея, с другой – мягкая металлическая фольга для удобства прикатывания листа к кузову и защиты от повреждений.

Считается, что тяжелый материал поглощает низкочастотную составляющую шумов. Его применяют как первый слой на большинстве подлежащих шумоизоляции поверхностей, толщина его на днище кузова обычно 3 – 6 мм, на других панелях – до 3 мм. Именно для днища некоторые производители предлагают мастично-битумные листы, они более эффективны, но из-за наличия битума их надо разогревать перед тем, как прикатать валиком.

Ассортимент вибро- и шумоизоляционных материалов позволяет подобрать полный комплект в зависимости от бюджета и конечной цели.

Поверх тяжелой виброизоляции клеят легкие шумоизоляционные маты из вспененного материала. Их толщина может достигать 20 мм (это уже по выбору), металлической фольги они не имеют, но с внешней стороны "пенка" защищена гладкой пленкой. На полу этот материал не используют, наверное, понятно почему. Эти мягкие материалы поглощают шумы на высоких и средних частотах.

Рекомендация Авто 24

Должны предупредить об одной малоизвестной опасности, которую несет машине дополнительная шумоизоляция. Перед приклеиванием любых листовых материалов следует тщательно обезжиривать поверхность металла, чтобы лист прилегал хорошо, без пустот с воздухом. Иначе в этих "пузырях" начнется коррозия, незаметно съест деталь кузова изнутри. Сквозное отверстие в таких случаях часто бывает сюрпризом для владельца.

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