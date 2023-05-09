Цьому популярному колись засобу підвищення комфорту приписували надзвичайну ефективність. Сучасні автомобілі стали більш "тихими", але додаткова шумоізоляція їм теж не завадить.

Навіть не всі інженери знають, наскільки важлива акустична складова у забезпеченні комфорту в автомобілі. Між тим, тут працює і психологічний чинник так званого сприйняття автомобіля. Якщо правильно “налагодити” шуми в машині, людям в її салоні машина здаватиметься не лише більш комфортною а і, наприклад, більш спортивною, динамічною.

Додаткова шумоізоляція при комплексному підході суттєво знижує шум в салоні. Але не всі користувачі автомобілів мають в цьому реальну потребу.

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Але у випадку з тюнінговою, післяпродажною шумоізоляцією завжди йшлося саме про поліпшення комфорту. Про це ми і поговоримо тут.

Звідки беруться шуми в машині

Акустичний комфорт автомобіля визначається в першу чергу не якістю шумоізоляції його кузова. Боротьба за тишу в машині і поряд з нею розпочинається ще на етапі проектування кожного вузла. Оскільки робота всіх механізмів супроводжується тими чи іншими звуками, конструктори відразу вживають відповідних заходів. Але змусити агрегат працювати тихіше дуже не просто, тому всерйоз цим займаються лише при створенні дорогих преміальних авто. На решті моделей конструктивні заходи з притишення шумів лише часткові, але багато зроблено для шумоізоляції “населеного” відсіку. Власне, цим займаються і майстерні, які роблять “шумку” машинам клієнтів в якості тюнінгу.

Шуми викликаються вібраціями, які видають рухомі деталі. Тому на реальному авто правильно розпочинати роботу з придушення вібрацій.

Які шуми в машині можна прибрати

Треба розуміти, що повністю придушити шуми в автомобілі неможливо. Але велику частину з них можна значною мірою зменшити, і це цілком реально для умов будь-якої майстерні а то й вашого власного гаража.

Приведіть до ладу всі агрегати автомобіля, які через несправності можуть працювати з надмірними шумами. Без цього починати додаткову шумоізоляцію немає сенсу.

Шуми дороги. Багато сучасних автомобілів дуже добре передають у салон звук кочення шин по асфальту. Вібро- та шумоізоляція колісних арок та днища (з середини кузова) допоможе у цьому питанні. Майте на увазі, що поширені пластикові підкрилки найчастіше навпаки підсилюють гудіння, виступаючи як діафрагма гучномовця – недаремно ж на багатьох комфортабельних авто ці підкрилки з заводу не пластикові, а з м’якого волоконного матеріалу. Не забуваємо про багажник, особливо в хетчбеках і універсалах.

Боротися з шумами від окремих систем є сенс лише при обмеженому бюджеті. Але якщо вже салон розібрали, варто вкривати матеріалами всі поверхні.

Двигун. Частину шумів, здебільшого високочастотну складову, які видає ДВЗ, можна залишити у моторному відсіку. Для цього знадобиться вкрити шарами ізоляції, по-перше, моторний щит (перегородку між салоном та двигуном), і по-друге, капот. Якщо більш багаті комплектації вашої моделі передбачають пластикову кришку двигуна, її можна встановити.

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Трансмісія (задній привід) . Легкові задньопривідні моделі від шумів трансмісії не страждають, але повнопривідні позашляховики з роздаткою, карданом та заднім мостом отримують знизу свій особливий шум. Його можна частково прибрати, якщо “знешумити” підлогу, а особливо – зони над агрегатами.

Вихлопна система . Специфічних хитрощів тут немає, слід добре опрацювати відповідними матеріалами (див. нижче) підлогу, в тому числі – в кормі машини, адже більша доля шуму вихлопу розповсюджується за зрізом вихлопної труби.

Аеродинамічні шуми. Цю частину загального шумового фону в умовах after market зменшити найважче, оскільки її великою мірою пропускає віконне скло (про шумопоглинаючі плівки для них ми поговоримо іншим разом). Але, рішуче налаштовані автовласники “знешумлюють” панелі дверей та навіть дах, і певних відсотків тиші це, звісно, додає. Двері, зокрема, важливо вкрити ізоляцією ще й тому, що їхні металеві панелі часто служать резонатором для сторонніх звуків.

Зазначимо, що на практиці мало хто виконує шумоізоляцію лише якоїсь однієї зони. Коли вже власник знаходить кошти та час, наприклад, на демонтаж облицювання салону, то розбирається весь інтер’єр і машина “знешумлюється” уся.



Шум ударів коліс в нерівності тюнінговою шумоізоляцією прибрати майже неможливо, бо цей звук здебільшого передається на кузов через підвіску.

Як зробити шумоізоляцію

Боротьба з шумом у салоні автомобіля фактично починається з боротьби з вібраціями, які (можливо, ви не знали) і є початком усіх шумів. Тому спершу на метал кузова клеять важкий вібропоглинаючий матеріал з особливої мастики; іноді вона буває з додаванням бітуму. З одного боку на цих листах – шар клею, з іншого – м’яка металева фольга для зручності нанесення на кузов та захисту від пошкоджень.

Вважається, що важкий матеріал поглинає низкочастотну складову шумів. Його застосовують як перший шар на більшості поверхонь, які підлягають шумоізоляції, товщина на днищі кузова зазвичай 3 – 6 мм, на інших панелях – до 3 мм. Саме для днища деякі виробники пропонують мастично-бітумні листи, вони більш ефективні, але через наявність бітуму їх треба розігрівати перед тим, як прокатати валиком.

Асортимент вібро- та шумоізоляційних матеріалів дозволяє підібрати комплект для машини в залежності від бюджету і кінцевої мети.

На важку віброізоляцію клеять легкі шумоізоляційні мати зі спіненого матеріалу. Їхня товщина може сягати 20 мм (це вже на вибір), металевої фольги вони не мають, але з зовнішнього боку “пінка” захищена гладкою плівкою. На підлозі цей матеріал не використовують, певно, зрозуміло чому. Ці м’які матеріали поглинають шуми на середніх та високих частотах.

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Маємо попередити про одну маловідому небезпеку, яку несе машині додаткова шумоізоляція. Перед приклеюванням будь-яких листових матеріалів треба ретельно знежирювати поверхню металу, щоб лист прилягав добре, без порожнин з повітрям. Інакше в цих “бульбах” розпочнеться корозія, яка непомітно “з’їсть” деталь кузова зсередини. Наскрізний отвір в таких випадках часто буває сюрпризом для власника.

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