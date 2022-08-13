Навіть ті водії, які не переймаються технічними питаннями, помічають нові звуки у роботі автомобіля. Ігнорувати їх не можна, навіть якщо йдеться про не старий автомобіль сучасної конструкції. Але як зрозуміти, що щось у машині “звучить” не так?

Більшість агрегатів, навіть попри високий клас автомобіля, працюють із певним шумовим супроводженням. Це штатні звуки, які усі разом зливаються у загальний шумовий фон. В залежності від якості шумоізоляції він сягає у салоні того чи іншого рівня, але в автомобілів усіх класів є одна спільна звукова риса: всі штатні шуми мають приблизно один рівень. Тобто звук роботи жодної з систем суттєво не виділяється на фоні інших.

По-справжньому небезпечний звук справний автомобіль видає нечасто. Якщо таке трапиться, є сенс зупинитись і обдивитись підозрілий вузол.

При цьому зі збільшенням швидкості руху загальний фон може також збільшуватись і у ньому можуть з’являтися нові складові (звук повітря, трансмісії, шин). І знову ж таки, жоден з шумів не перекриває цілком інші, хоча якісь один може домінувати у звуковій гамі. Але все це стосується цілком справної машини. А про те, як звучать вузли та агрегати, які мають технічні проблеми, ми зараз поговоримо.

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Двигун

Мотор не повинен видавати окремих звуків, які виділяються на тлі загального гудіння. Дзвінкий або глухий стукіт, гудіння, скрегіт – це все ненормальні явища, хоча мотор при цьому може працювати цілком нормально. Як правило, більшість нештатних моторних шумів синхронні з його обертами і пов’язані з навантаженням. Деякі проявляються короткочасно, в момент нарощування або падіння обертів – наприклад, так показують себе найнеприємніші випадки типу провернутих вкладишів або розбитої постілі розподільчого валу в ГРМ.

Певно, найдорожчий “звук” – стук двигуна, в якому настало зношування підшипників колінвала або розподільчого валу ГРМ.

Вихлоп

Часто ненормальна шумність роботи силового агрегату пояснюється нещільностями у глушниках або на стиках їхніх труб. Остаточно розділити шум несправного мотора і шум дірявого глушника можна, лише прослухавши її по всій довжині – від капота до кінчика вихлопної труби.

Показово, що джерелом підвищеного за рівнем шуму може бути як отвір у “банці” глушника або на стику труб, так і штатний вихід – труба під заднім бампером. Цей нечастий випадок говорить про те, що вигоріло або вигнило начиння одного з глушників. Ігнорувати дірки у вихлопі не варто вже тому, що система може розвалитися просто на дорозі і залишки труб, чіпляючись за дорогу, не дадуть вам навіть доїхати до СТО.

Приводи навісного обладнання

Шківи ременів приводу генератора, насосів підсилювача керма та кондиціонера полюбляють гучно і неприємно пищати. В цілому це ознака зносу пасів, а то й шківів, причому у деяких моделей зношений шків може розвалитися і унеможливити роботу мотора. Зазначимо, що у деяких моделей двигунів подібним образом скиглити (здебільшого “на холодну”) міг і ремінь ГРМ.

Якщо ви чуєте не писк, а низькочастотне гудіння – як рівне, так і змінної амплітуди, але залежне від обертів двигуна, значить, треба розбиратися з роликами або муфтами приводів (зокрема, кондиціонера). Найчастіше деталі приводу навісного замінюють у зборі, хоча деякі муфти підлягають ремонту.

Поширений тип зайвих шумів у двигуні – свист пасів та гудіння роликів у приводі навісного обладнання.

Трансмісія (КПП)

Коробка передач, незалежно від її типу, є багатим джерелом шумів.

Частина яких проявляється навіть на машині, яка стоїть на місці. Навряд чи варто тут розписувати діагностику за кроками, скажемо лише, що в коробках передач зношуються підшипники та шестерні. І перші, і другі видають приблизно однакове гудіння під час руху: буває, гуде під навантаженням, буває – при русі накатом. Натиснута педаль зчеплення може “прибрати” шум при зносі деяких підшипників в МКП.

Таке ж гудіння та виття видають автоматичні коробки передач і варіатори, адже в них теж є вали з підшипниками і часто – шестерні.

Перше, що зроблять майстри на СТО при вашому зверненні – перевірять рівень оливи в коробці. Але найчастіше справа все одно закінчиться великим ремонтом.

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Справді небезпечна річ – хруст та клацання з передньої частини авто при рушанні та в поворотах. На передньопривідних моделях це означає кінець шарнірів приводу коліс, і якщо ці ШРУСи розсипляться на ходу, може статись аварія. “Роздовбаний” шарнір карданного валу у задньопривідних машин теж клацає, але лише при рушанні та перемиканні передач. В будь-якому разі шарніри треба заміняти.

Головні провокатори шумів у підвісці коліс – шарніри усіх типів. Це природньо, але ігнорувати проблему не можна.

Ходова частина

Проблеми ходової починаються і закінчуються на шарнірах. Зношені кульові опори стукають на нерівностях здебільшого по-дрібному в районі того чи іншого колеса. Схоже дріботять стійки стабілізаторів, а сайлентблоки важелів на вибоїнах віддають на кузов більш потужно. При цьому майте на увазі, що справна підвіска багатьох моделей європейського походження на українських вибоїнах може грюкати так, неначе вона потребує ремонту – такий вже зворотній бік бездоганної керованості швидкісних машин.

Рипіння пружини підвіски під час розкачування може говорити про поламку її витків, а також про руйнацію гумових підставок на кінцях. Незвичайний звук під капотом може супроводжувати обертання керма – таке собі пружне клацання, поєднане із рипінням. Так звучать пошкоджені часом і тисячами кілометрів опорні підшипники передніх стійок McPherson. Їх треба буде замінити.

Системи управління

Найгірший для безпеки звук тут – стукіт зношених шарнірів. Вони гримлять потроху навіть тоді, коли водій тримає кермо вільно – при проїзді нерівностей того чи іншого “калібру”.

Найлегший випадок – ослаблення різьбових кріплень, найчастіше – корпусу кермового механізму до кузова. Стукати може і в самому кермовому механізмі, якщо він рейкового типу. Шарніри треба буде замінити, рейку – як мінімум відрегулювати, перебрати, а то й замінити новою. Ослаблені кріплення треба затягнути.

За стуком у рульовому механізмі можуть стояти чималі витрати на ремонт, але їздити з “розбовтаною” рейкою не можна. Заміна наконечників коштує дешевше.

Гальма можуть пищати при гальмуванні. Іноді це результат невдало підібраних колодок, іноді – ознака того, що вони вщент зносилися. Також колісні гальмівні механізми можуть видавати дрібний стукіт на нерівностях. Це означає негаразди з колодками, точніше, з пристроєм їхньої фіксації. Доведеться діставатися до колодок і замінювати або повертати на місця пружини, що їх утримують.

Рекомендація Авто 24

Слухати роботу автомобіля – найпростіший спосіб мати уяву про технічний стан своєї машини. Зрозуміло, що в сучасному авто постійно прислуховуватися до механізмів не варто. Але було б корисним завести собі правило щодня проїжджати хоча б з кілометр-два при тиші у салоні – без працюючого радіо і без балакучих пасажирів. Рано чи пізно це допоможе зекономити гроші і час на клопотах, пов’язаних з поламкою у дорозі.

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