Даже те водители, которые не беспокоятся о технических вопросах, волей-неволей замечают новые звуки в работе автомобиля. Игнорировать их нельзя, даже если речь идет о свежем автомобиле современной конструкции. Но как понять, что что-то в машине "звучит" не так?

Большинство агрегатов, независимо от класса автомобиля, работают с определенным шумовым сопровождением. Это, так сказать, штатные звуки, и все вместе они сливаются в общий шумовой фон. В зависимости от качества шумоизоляции он достигает в салоне того или иного уровня. Но у автомобилей всех классов есть одна общая звуковая черта: все штатные шумы имеют ровный, примерно одинаковий уровень. То есть звук работы ни одной из систем существенно не выделяется на фоне других.

По-настоящему угрожающий звук более менее свежий автомобиль издает нечасто. Если такое случится, есть смысл остановиться и осмотреть подозрительный узел.

При этом с увеличением скорости движения общий фон может увеличиваться и в нем могут появляться новые составляющие (звук завихрений воздуха, трансмиссии, шин). И опять-таки, ни один из шумов не перекрывает полностью другие, хотя какой-то и может доминировать в звуковой гамме. Но все это касается полностью исправной машины. А о том, как звучат узлы и агрегаты, у которых есть технические проблемы, мы сейчас поговорим.

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Двигатель

Мотор не должен издавать отдельных звуков, выделяющихся на фоне всеобщего гудения. Звонкий или глухой стук, гудение, скрежет – это все ненормальные явления, хотя мотор при этом может работать вполне нормально. Как правило, большинство нештатных моторных шумов синхронны с его оборотами и связаны с нагрузкой. Некоторые проявляются кратковременно, в момент наращивания или падения оборотов – например, так показывают себя самые неприятные случаи типа провернувшихся вкладышей или разбитой постели распределительного вала в ГРМ.

Пожалуй, самый дорогой звук – стук двигателя, в котором наступил критический износ подшипников коленвала или распредвала ГРМ.

Выхлоп

Часто ненормальная шумность работы силового агрегата объясняется неплотностями в глушителях или на стыках труб. Окончательно разделить шум неисправного мотора и шум дырявого глушителя можно только прослушав машину по всей длине – от капота до кончика выхлопной трубы. Примечательно, что источником повышенного по уровню шума может быть как отверстие в "банке" глушителя или на стыке труб, так и штатный выход - оконечник трубы под задним бампером. Этот редкий случай говорит о том, что выгорела или выгнила начинка одного из глушителей. Игнорировать дыры в выхлопе не стоит уже потому, что система может развалиться прямо на дороге и остатки труб, цепляясь за дорогу, не дадут вам даже доехать до СТО.

Приводы навесного оборудования

Шкивы ремней привода генератора, насосов усилителя руля и кондиционера любят громко и неприятно пищать. В целом это признак износа ремней, а то и шкивов, причем у некоторых моделей изношенный шкив может развалиться и сделать невозможным работу мотора. Отметим, что у некоторых моделей двигателей подобным образом выть (в основном "на холодную") мог и ремень ГРМ.

Если вы слышите не писк, а гул или низкочастотное жужжание – как ровное, так и переменной амплитуды, но зависимое от оборотов двигателя, значит, нужно разбираться с роликами или муфтами приводов (в частности, кондиционера). Чаще всего детали привода навесного заменяют в сборе, хотя некоторые муфты подлежат ремонту.

Распространенный тип лишних шумов в двигателе – свист ремней и гудение роликов в приводе навесного оборудования.

Трансмиссия (КПП)

Коробка передач независимо от ее типа является богатым источником шумов.

Часть которых проявляется даже на стоящей на месте машине. Вряд ли здесь стоит расписывать диагностику пошагово, скажем лишь, что в коробках передач изнашиваются подшипники и шестерни. И те, и другие выдают примерно одинаковое гудение во время движения: бывает, гудит под нагрузкой, бывает – при движении накатом. Нажатая педаль сцепления может убирать шум при износе некоторых подшипников в МКП.

Такое же жужжание и вой выдают автоматические коробки передач и вариаторы, ведь у них тоже есть валы с подшипниками и часто – шестерни.

Первое, что сделают мастера на СТО при вашем обращении – проверят уровень масла в коробке. Но чаще дело все равно закончится большим ремонтом.

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Действительно опасная вещь – хруст и щелчки в передней части авто при трогании и вповоротах. На переднеприводных моделях это означает конец шарниров привода колес, и если эти ШРУСы рассыпятся на ходу, может произойти авария. "Раздолбанный" шарнир карданного вала у заднеприводных машин тоже щелкает, но только при трогании и переключении передач. В любом случае шарниры нужно заменять.

Главные провокаторы шумов в подвеске колес – шарниры всех типов. Это естественно, но игнорировать проблему нельзя.

Ходовая часть

Проблемы ходовой начинаются и заканчиваются на шарнирах. Изношенные шаровые опоры стучат на неровностях по большей части мелко, в районе того или иного колеса. Похоже дребезжат стойки стабилизаторов, а сайлентблоки рычагов на выбоинах отдают на кузов более мощно. При этом имейте в виду, что исправная подвеска многих моделей европейского происхождения на украинских выбоинах может стучать так, будто она нуждается в ремонте – такая уж оборотная сторона безупречной управляемости скоростных машин.

Скрип пружины подвески во время раскачки может говорить о поломке ее витков, а также о разрушении резиновых проставок на концах. Необычный звук из-под капота может сопровождать вращение руля – эдакий упругий щелчок, соединенный со скрипом. Так звучат поврежденные временем и тысячами километров опорные подшипники передних стоек McPherson. Их нужно будет заменить.

Системы управления

Худший для безопасности звук здесь – стук изношенных шарниров. Они гремят понемногу даже тогда, когда водитель держит руль свободно – при проезде неровностей того или иного "калибра". Самый легкий случай – ослабление резьбовых креплений, чаще всего корпуса рулевого механизма к кузову. Стучать может и в самом рулевом механизме, если он реечного типа. Шарниры нужно будет заменить, рейку – как минимум отрегулировать, перебрать, а то и заменить новой. Ослабленные крепления нужно затянуть.

За стуком в рулевом механизме могут стоять немалые затраты, но ездить с разболтанной рейкой нельзя. Замена наконечников стоит дешевле.

Тормоза могут пищать при торможении. Иногда это результат неудачно подобранных колодок, иногда – признак того, что они полностью износились. Также колесные тормозные механизмы могут издавать мелкий стук на неровностях. Это означает проблемы с колодками, точнее, с устройством их фиксации. Придется добираться до колодок и заменять или возвращать на место удерживающие их пружины.

Рекомендация Авто 24

Слушать работу автомобиля – самый простой способ иметь представление о состоянии машины. Понятно, что в современном авто постоянно прислушиваться к механизмам не стоит. Но было бы полезным завести себе правило ежедневно проезжать хотя бы с километр-два при тишине в салоне – без работающего радио и без гомонящих пассажиров. Рано или поздно это поможет сэкономить деньги и время на хлопотах, связанных с поломкой в пути.

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