Для чего таможенникам редкие мачтовые погрузчики iMOW 20

Спецтранспорт будет служить в международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на западе страны. Четыре машины уже отправлены на таможенные посты "Тиса", "Ужгород", "Лужанка" и "Ягодин".

На днях остальные погрузчиков дни будет доставлена постам "Красноильск", "Дяковцы", "Староказачье" и "Росошаны. Об этом сообщает Гостаможслужба.

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Погрузчики Imow 20 от Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" переданы таможенникам с целью развития пограничной инфраструктуры для улучшения пропускной способности на границе.

Основной задачей этих машин является упрощение процессов разгрузки и загрузки товаров в пунктах пропуска. От использования электропогрузчиков существенно сократится время для таможенного оформления товаров, что в свою очередь положительно повлияет на общую пропускную способность пунктов пропуска.

Мачтовые погрузчики iMOW 20 имеют трехточечное колесное исполнение. Они не так часто встречаются в Украине, как четырехколесные. К тому же бренд также редкий гость на украинском рынке относительно более распространенных машин Linde Heli или Still.

Однако трехколесная ходовая база довольно удобная, особенно для работы в условиях закрытых помещений. Благодаря заднему колесу такая машины может разворачиваться практически на месте вокруг своей оси.

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Рабочие характеристики также благоприятны для результативной работы. Мачтовый погрузчик может брать на вилы поддоны или другой груз массой две тонны. Операционная высота здесь стандартная для машин такого класса – немного не дотягивает до пяти метров.

Сама мачта триплексная, имеет небольшой угол наклона вперед/назад. Аккумуляторной батареи хватает на рабочую смену.

Фото: Гостаможслужба