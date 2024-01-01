Украинские женщины научатся управлять погрузчиками и экскаваторами

Этот проект реализуется шведской неприбыльной организацией Beredskapslyftet в партнерстве с признанным производителем спецтехники Volvo Construction Equipment и партнера Volvo CE в Украине ETS Group в рамках проекта Reskilling Ukraine.

О наборе на первые курсы обучения женщин этим профессиям и старт проекта Iron Women, что в переводе звучит как "Железные женщины", уже сообщено на сайте Volvo CE и на странице Фейсбук компании Reskilling Ukraine.

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Курс бесплатного обучения по теоретической и практической программам завершится профессиональной аттестацией на получение квалификации "Машинист экскаватора 5 разряда" и "Оператор погрузчика 4 разряда".

Технику для практических навыков предоставляет Volvo CE. Это будут современные специализированные машины – фирменный симулятор Volvo, несколько компактных экскаваторов и колесных погрузчиков. Женщины также сядут за руль и джойстики управления первого в Украине электрического колесного погрузчика.

Фото: Volvo CE

В пилотной группе примут участие 12 женщин. Участие в программе является бесплатным. При этом обучение, проживание и питание на элитных курсах ведущих специалистов и современных образцах техники покрываются за счет проекта Reskilling Ukraine.

В условиях подбора кандидаток есть несколько обязательных условий. Во-первых, это возрастная категория – женщины в возрасте от 18 лет. Во-вторых, желающие учиться должны иметь действительное водительское удостоверение любой категории и опыт вождения.

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Если у заявительницы будет письмо-рекомендация от работодателя, то это станет приоритетным бонусом для немедленного зачисления. Первая группа "Железных женщин" должна начать обучение уже в октябре.

ETS Group открыла учебное заведение под Киевом и будет проводить практические тренинги для этой программы. Имея значительный опыт развития отраслевых навыков в Украине, ETS гарантирует, что программа соответствует самым высоким стандартам промышленной готовности.

Фото: Volvo CE

"После завершения участники получат признанный государством сертификат, который дает им право управлять как экскаваторами, так и колесными погрузчиками, что открывает двери к работе в строительных и горнодобывающих компаниях по всей Украине", – говорится на сайте Volvo CE.

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До конца 2025 года программа Iron Women планирует обучить не менее 50 женщин в Украине. Volvo CE уже активно готовится к внедрению подобных программ в других странах.