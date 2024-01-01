Укр
Ру

Українські жінки навчаться керувати навантажувачами та екскаваторами

Україна стане першою країною, де буде реалізована світова програма Iron Women для перекваліфікації та навчання жінок професії машиністки екскаватора та оператора фронтального навантажувача.
В Україні розпочинається навчання операторів спецтехніки для жінок - Auto24

ФОТО:  Volvo CE|

У пілотній групі вже у жовтні навчатиметеся 12 жінок

Валентин Ожго
logo24 вересня, 08:41
logo0
logo0 хв

Цей проєкт реалізовується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з визнаним виробником спецтехніки Volvo Construction Equipment та партнера Volvo CE в Україні ETS Group в рамках проєкту Reskilling Ukraine.

Про набір на перші курси навчання жінок цим професіям та старт проєкту Iron Women, що в перекладі звучить як "Залізні жінки", вже повідомлено на сайті Volvo CE та на сторінці Фейсбук компанії Reskilling Ukraine.

Читайте також Volvo Trucks обіцяє запас ходу вантажівці в 600 кілометрів

Курс безплатного навчання за теоретичною й практичною програмами завершиться професійною атестацією на отримання кваліфікації "Машиніст екскаватора 5 розряду" та "Оператор навантажувача 4 розряду".

Техніку для практичних навичок надає Volvo CE. Це будуть сучасні спеціалізовані машини – фірмовий симулятор Volvo, кілька компактних екскаваторів і колісних навантажувачів. Жінки також сядуть за кермо та джойстики управління першого в Україні електричного колісного навантажувача.

Фото: Volvo CE

У пілотній групі візьмуть участь 12 жінок. Участь у програмі є безоплатною. При цьому навчання, проживання та харчування на елітних курсах провідних фахівців та сучасних зразках техніки покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

В умовах підбору кандидаток є кілька обов’язкових умов. По-перше, це вікова категорія – жінки віком від 18 років. По-друге, охочі до навчання повинні мати дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Читайте також Renault і Volvo будуть спільно випускати електрофургони

Якщо у заявниці буде лист-рекомендація від роботодавця, то це стане пріоритетним бонусом для негайного зарахування. Перша група "Залізних жінок" має розпочати навчання вже у жовтні.

ETS Group відкрила навчальний заклад поблизу Києва та буде проводити практичні тренінги для цієї програми. Маючи значний досвід розвитку галузевих навичок в Україні, ETS гарантує, що програма відповідає найвищим стандартам промислової готовності.

Фото: Volvo CE

"Після завершення учасники отримають визнаний державою сертифікат, який дає їм право керувати як екскаваторами, так і колісними навантажувачами, що відкриває двері до роботи в будівельних і гірничодобувних компаніях по всій Україні", – йдеться на сайті Volvo CE.

Читайте також Volvo випустила останній автомобіль з дизельним двигуном

До кінця 2025 року програма Iron Women планує навчити щонайменше 50 жінок в Україні. Volvo CE вже активно готується до запровадження подібних програм в інших країнах.

#Новини #Спецтехніка #Автоподія #Volvo #Фото