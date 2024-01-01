Українські жінки навчаться керувати навантажувачами та екскаваторами

Цей проєкт реалізовується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з визнаним виробником спецтехніки Volvo Construction Equipment та партнера Volvo CE в Україні ETS Group в рамках проєкту Reskilling Ukraine.

Про набір на перші курси навчання жінок цим професіям та старт проєкту Iron Women, що в перекладі звучить як "Залізні жінки", вже повідомлено на сайті Volvo CE та на сторінці Фейсбук компанії Reskilling Ukraine.

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Курс безплатного навчання за теоретичною й практичною програмами завершиться професійною атестацією на отримання кваліфікації "Машиніст екскаватора 5 розряду" та "Оператор навантажувача 4 розряду".

Техніку для практичних навичок надає Volvo CE. Це будуть сучасні спеціалізовані машини – фірмовий симулятор Volvo, кілька компактних екскаваторів і колісних навантажувачів. Жінки також сядуть за кермо та джойстики управління першого в Україні електричного колісного навантажувача.

Фото: Volvo CE

У пілотній групі візьмуть участь 12 жінок. Участь у програмі є безоплатною. При цьому навчання, проживання та харчування на елітних курсах провідних фахівців та сучасних зразках техніки покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

В умовах підбору кандидаток є кілька обов’язкових умов. По-перше, це вікова категорія – жінки віком від 18 років. По-друге, охочі до навчання повинні мати дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

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Якщо у заявниці буде лист-рекомендація від роботодавця, то це стане пріоритетним бонусом для негайного зарахування. Перша група "Залізних жінок" має розпочати навчання вже у жовтні.

ETS Group відкрила навчальний заклад поблизу Києва та буде проводити практичні тренінги для цієї програми. Маючи значний досвід розвитку галузевих навичок в Україні, ETS гарантує, що програма відповідає найвищим стандартам промислової готовності.

Фото: Volvo CE

"Після завершення учасники отримають визнаний державою сертифікат, який дає їм право керувати як екскаваторами, так і колісними навантажувачами, що відкриває двері до роботи в будівельних і гірничодобувних компаніях по всій Україні", – йдеться на сайті Volvo CE.

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До кінця 2025 року програма Iron Women планує навчити щонайменше 50 жінок в Україні. Volvo CE вже активно готується до запровадження подібних програм в інших країнах.